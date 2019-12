Ein Dezemberabend am Tegernseer Platz in Giesing: Vor der Postfiliale warten gut 20 Menschen. Draußen eilen von allen Seiten Kunden auf die Automatik-Tür zu. Eine ältere Dame zieht einen Einkaufstrolley die Rollstuhl-Rampe hoch, darauf eine kleine Pappschachtel. Was ist drin, vielleicht selbstgemachte Lebkuchen für die Enkel? "Postgeheimnis", sagt die Dame und stellt sich an. Ein großer Mittvierziger trägt einen fast kubikmetergroßen Karton die Stufen hoch. Was ist drin, vielleicht ein Puppenhaus? "Alte Akten", sagt der Mann und stellt sich an.

Schlange stehen in der Postfiliale, das gehört zur Vorweihnachtszeit wie Glühweintrinken und Plätzchenbacken. Natürlich kann man auch zu anderen Zeiten im Jahr mal Pech haben: am Samstagnachmittag etwa, wenn auch noch die Filiale unterbesetzt ist. Aber besonders häufig muss man im Advent warten, wenn zumindest gefühlt alle Welt Geschenke (oder andere Dinge) verschickt und abholt. Weihnachtszeit ist Päckchenzeit. Im Schnitt werden am Tag fünf Millionen Pakete in Deutschland zugestellt, an den Tagen vor Weihnachten bringen die Fahrer gut elf Millionen Kartons zu ihren Empfängern. Und es werden wohl mehr: Beim Post-Konzern rechnet man dieses Jahr im Dezember wieder mit einem Plus von sechs bis acht Prozent bei den Paketsendungen. Gesonderte Zahlen für München nennt das Unternehmen nicht. An den Hochtagen im Dezember dürften es aber Hunderttausende sein.

Diese Pakete müssen aufgegeben und mitunter in den Paketshops oder den Filialen der Postbank abgeholt werden. Was mehr oder weniger nervenaufreibend ablaufen kann. In der Post an der Meistersingerstraße in Englschalking stehen am Mittwochabend gleich mehrere Dutzend Menschen in der Schlange, die sich über den Parkplatz zieht. Zwei Schalter sind geöffnet - eine gute Stunde dauert es, bis man sich vorgekämpft hat. Immerhin, wer um 18 Uhr, wenn die Post schließt, noch draußen steht, wird hereingelassen. Warten muss man nicht nur nach Feierabend, sondern auch in der Früh. Am Tegernseer Platz in Giesing etwa gehen um Punkt neun Uhr die Rollos hoch, zu diesem Zeitpunkt hat sich schon eine Schlange gebildet, die bis zur Straße hinaus reicht. Päckchen abgeben, Pakete holen, Geld überweisen oder die Weihnachtskarte frankieren - die Kunden haben unterschiedlichste Anliegen und dementsprechend dauert es auch. Wäre man bloß wann anders gekommen oder in eine andere Filiale gegangen. An der Fraunhoferstraße wartet man am Dienstagvormittag etwa überhaupt nicht, in der Filiale an der Theresienstraße am Mittwochnachmittag drei Minuten.

Man habe sich natürlich auf den erwartbaren Ansturm zu Weihnachten eingestellt, nicht nur bei den Paketzustellern, erklärt Post-Sprecherin Iris Laduch. Vorübergehend seien zwei zusätzliche Paketausgabeschalter eingerichtet worden: an der Albert-Roßhaupter-Straße am Harras und an der Wilhelm-Hale-Straße am Hirschgarten. Das entlaste die 15 großen Filialen, die in München die Postbank betreibt, sagt die Sprecherin. In den Filialen würden 32 zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt. Zudem halte man die Mitarbeiter an, in dieser Zeit keinen Urlaub zu nehmen. Trotz allem ließen sich aber längere Wartezeiten nicht vermeiden. Wer seine Zeit frei planen könne, solle möglichst die Randzeiten wie kurz nach Öffnung, den späten Nachmittag sowie Freitag und Samstag meiden, empfiehlt Laduch. Und natürlich den 23. und 24. Dezember. Wer ausgerechnet dann noch Pakete aufgeben oder abholen will, braucht Glück und vor allem Durchhaltevermögen.