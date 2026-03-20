Es gibt bereits Musicals mit Katzen oder Löwen, jetzt gibt es eines mit Hunden. Im Hofspielhaus, wo die Chefin selbst, also Christiane Brammer, „Lady Hotdog“ zusammen mit Anna Huber, Sandra Cienkowski (Bühne und Kostüm) und Bettina Fritsche (Choreografie) inszeniert hat. Die Musik liefert Thomas Erich Killinger, und wie schon beim „Verrückten Handyladen“ vor neun Jahren am selben Ort spielte Killinger sie auch gleich selbst ein, im Hofspielhaus ist kein Platz für eine Band, aber für Tommy Ampers Zuspielungen. Songs mit altmodischer, aber schöner Grandezza sind dabei, ein (etwas zu oft) wiederholtes Chorstück, vor allem aber interessante Ensembles, Terzette, die stets eine überraschende Wendung haben, einfallsreich zum genauen Hinhören auffordern.
„Lady Hotdog“ im Hofspielhaus MünchenEin Musical mit viel Wau
Lesezeit: 1 Min.
Singende Hunde auf der Flucht: „Lady Hotdog“ im Hofspielhaus München ist Musiktheater mit tierischen Protagonisten.
Kritik von Egbert Tholl
Opernabend der Bayerischen Theaterakademie:Ein Mord als Missverständnis
Nino Rotas „I due timidi“ und Darius Milhauds „Le Pauvre Matelot“: Die Bayerische Theaterakademie zeigt im Prinzregententheater einen Operndoppelabend über fatale und auch lustige Zufälle.
Lesen Sie mehr zum Thema