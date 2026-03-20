Es gibt bereits Musicals mit Katzen oder Löwen, jetzt gibt es eines mit Hunden. Im Hofspielhaus, wo die Chefin selbst, also Christiane Brammer, „Lady Hotdog“ zusammen mit Anna Huber, Sandra Cienkowski (Bühne und Kostüm) und Bettina Fritsche (Choreografie) inszeniert hat. Die Musik liefert Thomas Erich Killinger, und wie schon beim „Verrückten Handyladen“ vor neun Jahren am selben Ort spielte Killinger sie auch gleich selbst ein, im Hofspielhaus ist kein Platz für eine Band, aber für Tommy Ampers Zuspielungen. Songs mit altmodischer, aber schöner Grandezza sind dabei, ein (etwas zu oft) wiederholtes Chorstück, vor allem aber interessante Ensembles, Terzette, die stets eine überraschende Wendung haben, einfallsreich zum genauen Hinhören auffordern.