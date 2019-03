11. März 2019, 17:22 Uhr Ladenöffnungszeiten Stadt will Souvenir-Shopping an Sonntagen erlauben

In Teilen der Innenstadt sollen Läden öffnen dürfen, die Mitbringsel anbieten. Die Ausnahme könnte auch für alkoholfreie Getränke, Tabak und Obst gelten.

Von Dominik Hutter

Eine typical Munich-Style Cuckoo Clock gefällig? Oder ein Riesenposter der bekannten Münchner Stadtresidenz Neuschwanstein? Souvenirs sind Geschmackssache, das war schon immer so, und es wird ja niemand gezwungen, sein Heim mit einem hässlichen Bierkrug zu dekorieren. Nur: Wer es gerne täte, der wird zumindest am Sonntag in der Münchner Innenstadt bitter enttäuscht. Während in Nürnberg oder Regensburg kleine ortstypische Schneekugeln den Besitzer wechseln dürfen, bleibt an der Isar nur der Blick in die Schaufenster geschlossener Geschäfte. Closed, fermé, cerrado, chiuso - bitte morgen wiederkommen. Am siebten Tag der Woche müssen sich München-Besucher mit der eigenen Erinnerung begnügen.

Das soll nun anders werden. Zumindest wenn der Stadtrat am 19. März dem Vorschlag von Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle zustimmt und danach noch der Freistaat mitspielt - denn der Ladenschluss ist Ländersache. Böhle regt an, zumindest in Teilen der Innenstadt auch an Sonntagen den Kauf von Mitbringseln zu ermöglichen. Wobei es eigentlich nicht nur um Postkarten und Trachtenhüte geht, sondern auch um Badeartikel, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch, Süßigkeiten, Tabak, Blumen und Zeitungen.

Diese Artikel sieht die Ladenschlussverordnung explizit als Ausnahme von den in Bayern üblichen Höchstöffnungszeiten vor - in Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr. Kur-, Wallfahrts- und Erholungszwecke gelten auch. Im Olympiapark und an der Fröttmaninger Arena gibt es diese Regelung bereits, dort darf auch am Tag des Herrn munter geshoppt werden. Aber natürlich steht auch die Innenstadt in Konkurrenz zu anderen bayerischen Tourismuszielen, in denen an Sonntagen das volle Souvenir- und Erfrischungsprogramm zur Auswahl steht. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Stadtrat die Böhle-Vorlage akzeptiert. Schließlich haben die Mehrheitsparteien SPD und CSU die Änderung ursprünglich beantragt.

Bei Kirchen und Gewerkschaften hält sich das Verständnis für die touristischen Konsumbedürfnisse in Grenzen - wie stets, wenn es um längere Ladenöffnungszeiten geht. Das Zentrum der Millionenstadt sei weder ein Erholungs- noch ein Wallfahrtsort, attestiert das Evangelisch-Lutherische Dekanat. Die katholische Konkurrenz beurteilt die Lage ähnlich. Die Gewerkschaft Verdi kündigt sicherheitshalber schon einmal den Klageweg an. Das Ganze sei nicht auf eine kommunale Anwaltstätigkeit für kleine Souvenirhändler, sondern vielmehr auf verstärkten Druck der "Unternehmerlobby" zurückzuführen. Es handle sich um einen "wirtschaftlich fragwürdigen, gesellschaftlich vollkommen unnötigen und rechtlich mehr als bedenklichen Eingriff in den Sonntagsschutz", wettern die Arbeitnehmervertreter.

Das sieht, wenig überraschend, die Industrie- und Handelskammer anders. München habe mit der bisherigen Sonntagsruhe einen Wettbewerbsnachteil gegenüber konkurrierenden Tourismuszielen. Überdies sei eine Liberalisierung der Öffnungszeiten ohnehin wünschenswert (wobei die Stadt betont, dass es hier nur um Souvenirstände und keineswegs um die Vorstufe einer allgemeinen Sonntagsöffnung geht). Das für den Tourismus zuständige Wirtschaftsreferat verweist auf andere europäische Metropolen und eine entsprechende Erwartungshaltung vieler München-Besucher, die immer wieder ihr Unverständnis zum Ausdruck brächten, dass an Sonntagen keine Souvenirs zu haben sind.

Der Verein City-Partner erinnert an mehr als 15 Millionen Übernachtungen und 90 Millionen Tagesbesucher, die München pro Jahr vorzuweisen habe. Das reiche ja wohl für die Definition eines Ausflugsorts mit besonders starkem Fremdenverkehr. Die Gleichstellungsstelle beurteilt das Vorhaben skeptisch, da vor allem Frauen betroffen und familienfreundliche Arbeitsbedingungen wichtig seien. Der örtliche Bezirksausschuss ist dafür, sagt aber nicht, warum.

Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle hält die Argumente der Gegner für "teilweise schwerwiegend und nachvollziehbar". In der Gesamtabwägung sei aber eine Sonntagsöffnung für Souvenirläden sinnvoll. Es sei München-Besuchern nur schwer zu vermitteln, warum es im Olympiapark Reiseandenken gibt, in der Altstadt aber nicht.