Einem Ladendetektiv in der Isarvorstadt ist am Montag ein 46-Jähriger nicht nur deshalb aufgefallen, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz im Geschäft trug, sondern auch, weil er Lebensmittel und Zigaretten klaute. Eine Streife nahm den Mann fest und fand bei ihm einen als verloren gemeldeten Personalausweis sowie ein gestohlenes Handy. Außerdem entdeckte die Polizei in einem Schließfach des 46-Jährigen am Hauptbahnhof Elektroartikel. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, ist noch unklar. Bei der Festnahme leistete der 46-Jährige erheblichen Widerstand.