Fast zwei Tonnen der verbotenen Partydroge Lachgas hat die Münchner Polizei bei einem Großeinsatz am Samstagabend in einer Event-Location im Stadtteil Laim sichergestellt. Der Betreiber, ein 43-Jähriger, wurde vorübergehend festgenommen. Dass der Verkauf von Lachgas seit einer Woche verboten ist, kümmerte den Gastronomen offenbar ebenso wenig wie der Umstand, dass es erst Anfang November einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr in seiner Party-Location gegeben hatte: Damals waren drei junge Leute nach dem Konsum von Lachgas während einer Feier bewusstlos zusammengebrochen.

Die Beamtinnen und Beamten der Laimer Polizeiinspektion und der städtischen Gewerbeaufsicht hatten den Münchner und seinen Betrieb also schon im Verdacht. Schon mehrmals habe es dort Verstöße gegen verschiedene Vorschriften gegeben, ergänzte eine Polizeisprecherin. Kurz vor Mitternacht rückten die Kontrolleure am Samstag deshalb an. Und sie wurden fündig.

Lachgas-Verbot : Schluss mit lustig Seit dieser Woche schränkt ein Gesetz auch in Deutschland den Besitz von Lachgas und K.-o.-Tropfen ein. Vollständig verboten werden die Stoffe aber nicht. Warum das so ist und was Eltern betroffener Kinder tun können. SZ Plus Von Anna Bolten ...

Zunächst entdeckten sie mehrere, offen zum Konsum bereit stehende Lachgaskartuschen mit je zwei Kilogramm Inhalt sowie Luftballons, aus denen das süßliche und betäubende Gas Distickstoffmonoxid inhaliert wird. In Kartons verpackt im Hauptraum der Party-Location lagen weitere Lachgaskartuschen, ebenso in einem unversperrten Nebenraum. Hunderte Drogenbehälter wurden dort sichergestellt – insgesamt fast 900 Kartuschen mit mehr als 1,7 Tonnen Lachgas. Der Einkaufswert beträgt mehr als 50 000 Euro.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wegen eines Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) angezeigt und zur Prüfung der Haftfrage in das Polizeipräsidium München überstellt. Dort wurde er von der Staatsanwaltschaft am folgenden Tag wieder entlassen. Das für die Bekämpfung von Rauschgifthandel zuständige Kommissariat 82 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lachgas wird als Anästhetikum in der Medizin und als Treibgas für Sahnespender verwendet, wurde zuletzt aber nach Polizeiangaben vor allem auch von Jugendlichen als Partydroge zweckentfremdet. Zum Konsum wird Lachgas in Luftballons gefüllt und eingeatmet. Zuletzt berichtete die Münchner Polizei häufiger über Verkehrsunfälle, die sie auf den vorangegangenen Konsum von Lachgas durch den Fahrer zurückführte.

Seit 12. April erfasst das NpSG auch Lachgas in Kartuschen mit einer Füllmenge von mehr als 8,4 Gramm. Für Minderjährige ist Lachgas komplett tabu. Der Handel wird mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren, in schweren Fällen von bis zu zehn Jahren bestraft, etwa wenn banden- oder gewerbsmäßig gehandelt, das Rauschgift an Jugendliche verkauft wird oder schwere Gesundheitsschäden in Kauf genommen werden. Der Konsum von Lachgas könne „zu Schwindel, Bewusstlosigkeit, bleibenden Nervenschäden wie Lähmungen oder sogar dem Tod führen“, warnt die Münchner Polizei. Die Wirkung sei unberechenbar.

Wie unberechenbar, das erlebten Partybesucher in der Lokalität an der Landsberger Straße am 3. November hautnah. Gegen 3.30 Uhr war damals per Notruf eine bewusstlose Person gemeldet worden. Rettungsdienste und Polizei fanden das Lachgas-Opfer zunächst nicht in der Menge der 500 Feiernden. Das Lokal wurde daraufhin geräumt. Zurück blieben drei Bewusstlose: zwei Männer, 21 und 25 Jahre alt, sowie eine 29-jährige Frau. Sie mussten notversorgt und in Kliniken gebracht werden. Offenbar war das seinerzeit noch nicht verbotene Lachgas flaschenweise an die Gäste ausgegeben worden, insgesamt fand die Polizei bereits damals mehr als 100 Flaschen mit unterschiedlichen Füllständen.