Der Konsum von Distickstoffmonoxid steigt – und auch die Zahl derer, die deswegen behandelt werden müssen. Was das für Betroffene, Mediziner und die Polizei bedeutet.

Von Stephan Handel

Der Patient muss offensichtlich aufpassen, seine Worte richtig zu wählen – verharmlosen will er nicht, was er zu erzählen hat, von der Euphorie, von den bunten Farben, von der lustigen Fahrt wie in einer Achterbahn. Denn der Patient erzählt ja immerhin von einer Droge – jene Droge, die ihn zusammen mit weiteren hierher gebracht hat: auf die Suchtstation der Klinik für Psychiatrie der LMU – Lachgas.