Der Patient muss offensichtlich aufpassen, seine Worte richtig zu wählen – verharmlosen will er nicht, was er zu erzählen hat, von der Euphorie, von den bunten Farben, von der lustigen Fahrt wie in einer Achterbahn. Denn der Patient erzählt ja immerhin von einer Droge – jene Droge, die ihn zusammen mit weiteren hierher gebracht hat: auf die Suchtstation der Klinik für Psychiatrie der LMU – Lachgas.

Der Patient will lieber anonym bleiben, nur so viel: 23 Jahre alt, Münchner, Student der Archäologie, zur Zeit aber nur in der Therapie, die ihn wegbringen soll von dem, was sein Leben beinahe zerstört hätte. Alkohol, Cannabis, schwere Depressionen, wobei niemand weiß, was Ursache und was Folge ist: Kifft er, weil er depressiv ist, oder ist er depressiv weil er kifft? Das Lachgas, sagt er, war für ihn immer nur Beigabe, er nennt es „Probierkonsum“. Auf Partys, wenn’s was gab, aber dann auch wieder lange Zeit nichts. Und ja, er hat schon das Gefühl, dass das seit einiger Zeit mehr wird, „früher kannten das nur Spezialisten“.

Lachgas, chemisch Distickstoffmonoxid, wird seit dem 18. Jahrhundert als Narkose- und Schmerzmittel in der Medizin eingesetzt, daneben in der Raketen-, Antriebs- und Lebensmitteltechnik – wenn die Sahne schön aufgeschäumt aus dem Siphon kommt, dann liegt das daran, dass unter Druck Lachgas zugeführt wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat es auf die Liste der unverzichtbaren Arzneimittel gesetzt.

Von Anfang an wurde das Gas aber auch als Droge benutzt. In den USA gab es sogenannte laughing partys, die die euphorisierende Wirkung zur allgemeinen Erheiterung einsetzten. Seit einigen Jahren nun ist Lachgas als Partydroge auf dem Vormarsch – ihr Gebrauch gebe in einigen EU-Staaten Anlass zur Sorge, schreibt die Europäische Beobachtungsstelle Drogen (EMCDDA) in ihrem Drogenbericht 2025.

Der größte Vorzug von Lachgas gegenüber anderen Drogen: Es ist legal und fast ohne Einschränkungen zu kaufen – nicht einmal Altersbeschränkungen wie bei Alkohol und Nikotin gibt es. Und mussten die Konsumenten früher ins Haushaltswarengeschäft gehen, um Patronen für den Sahnespender zu kaufen, gibt es mittlerweile speziell für die Party-People hergestellte Produkte in größeren Gebinden, 650 Gramm für 19,99 Euro, bestellbar im Internet. Auch in München führen mehr und mehr Kioske und Spätis die Kartuschen. Das ist unter anderem im Uni-Viertel für Konflikte verantwortlich: Anwohner und Geschäftsleute beschweren sich, dass morgens die Bürgersteige übersät sind von Kartuschen und Luftballons.

Luftballons? Sie sind ein unverzichtbares Utensil für den Konsum von Lachgas – würde man direkt aus der Kartusche inhalieren, würden Erfrierungen an Lippen und Kehlkopf drohen. So aber wird das Gas in Luftballons abgefüllt, wie es dann weitergeht, erklärt der Patient, immer noch in der Psychiatrischen Klinik: Man nimmt den Hals des Ballons in den Mund und atmet dort hinein und heraus – bis schließlich die Lunge ganz mit dem Gas gefüllt ist. Wenn dann noch möglichst lange die Luft angehalten wird, verlängert sich der Kick, der aber so oder so ausgesprochen kurz ist, 30 Sekunden bis zu drei Minuten.

Die ganze Lunge mit einem berauschenden Gas zu füllen – das kann doch nicht gesund sein? Naja, sagt Oberärztin Gaby Koller, die die Sucht-Abteilung am Klinikum leitet: „Wir müssen uns als Gesellschaft entscheiden, welche Drogen wir für akzeptabel halten.“ Und die Stationsärztin Carina Heier bemerkt, dass praktisch nie jemand wegen Lachgas allein in die Klinik kommt: „Für die meisten ist das Beikonsum.“ Lachgas macht nicht im eigentlichen Sinn körperlich abhängig, der Effekt ist eher das, was Suchtmediziner „Craving“ nennen: Das unbedingte Bedürfnis, das Erlebnis möglichst bald zu wiederholen. Das allerdings kann dann zu übermäßigem Konsum führen, dem sogenannten „Binging“. Und das birgt durchaus medizinische Risiken.

Sonntag bis Freitag : München heute - der München-Newsletter Jetzt den Newsletter abonnieren! ...

Denn Lachgas setzt das Vitamin B 12 außer Betrieb, das vom Körper nicht selbst hergestellt, sondern mit dem Essen aufgenommen wird. Fehlt es, resultieren daraus schwerwiegende neurologische Probleme. Fast schon zynisch, dass die Internet-Versender zu ihren Lieferungen gleich noch B 12-Spritzen anbieten. Auch psychiatrische Erkrankungen können durch exzessiven Konsum ausgelöst werden. Bei Verwendung über längere Zeit ohne Pause kann es zu einer Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff kommen, im schlimmsten Fall mit den Folgen Kreislaufstillstand, Lähmungen, Hirnschäden und Tod.

Aber auch andere Gefahren bestehen bei und nach dem Konsum – die der Patient auf die enthemmende Wirkung der Droge zurückführt. So konsumierten ein 16- und ein 18-Jähriger im November 2023 auf einem Bahnsteig des Pasinger Bahnhofs Lachgas. Plötzlich rannte der Jüngere los, einem einfahrenden Zug entgegen. Der Zug streifte ihn, er geriet zwischen die Waggons, wurde überrollt und schwer verletzt.

Bei der Münchner Polizei ist das Problem bekannt, wird bei der Suchtprävention mit „abgedeckt, stellt aber derzeit keinen polizeilichen Schwerpunkt dar“. In direktem Kontakt kommen die Beamten meistens im Rahmen von Verkehrsdelikten – so wie in einem Fall, von dem die Zeitschrift „Auto Motor Sport“ berichtet: Im Mai 2024 geriet in Dortmund ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Polizeifahrzeug. Die Beamten hatten vor dem Aufprall noch erkannt, dass beide Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs Luftballons im Mund hatten.

Die Politik in Deutschland diskutiert schon seit längerem Altersbeschränkungen für den Verkauf von Lachgas-Kartuschen. Das findet auch der Psychiatrie-Patient gut: „Vor allem die großen Kanister. Die sind schön bunt gestaltet, mit Luftballons drauf und so. Das spricht Kinder an.“ Den Usern raten er und die beiden Ärztinnen, vorsichtig zu sein und den Konsum nicht zu übertreiben. Denn nur, weil eine Droge legal ist, heißt das nicht, dass sie ungefährlich ist.