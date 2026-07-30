Die rothaarige Estelle V. trägt ein lässiges Jeanshemd, Kaan A. hat dunkle Locken und einen Mehrtages-Bart, Michael K. einen Schnauzer und buschige Augenbrauen. Sie alle sind Models in Claudia Rummlers Agentur „Lachfalten People“. Auf Rummlers Webseite blicken einen noch viel mehr Menschen an. Das Konzept der Münchnerin: Charaktergesichter für Werbekampagnen. 2015 hat sie die Agentur gegründet. Während ihrer Schulzeit stand sie selbst vor der Kamera, die 62-Jährige kennt das Business also.