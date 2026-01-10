Zum Hauptinhalt springen

GasteigDie Lach- und Schießgesellschaft feiert ein fulminantes Comeback

Lesezeit: 3 Min.

Das „Hippie Kammerorchester“ schlägt den Bogen von den (Achtund-)Sechzigerjahren der Lach- und Schieß-Gründerzeit bis in die Gegenwart.
Das „Hippie Kammerorchester“ schlägt den Bogen von den (Achtund-)Sechzigerjahren der Lach- und Schieß-Gründerzeit bis in die Gegenwart. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Nach ihrem vorläufigen Aus im Jahr 2021 schien die berühmte Kabarett-Bühne Geschichte zu sein. Doch im „Fat Cat“-Interim gelingt ihr ein toller Neustart – auch wenn das nächste Ende schon wieder naht.

Von Oliver Hochkeppel

Ob man nach der rauschenden Eröffnungsfeier im ehemaligen Kleinen Konzertsaal des Alten Gasteigs die vielen auftretenden Künstler fragte oder Leute aus dem Publikum, der Befund war eindeutig: „Das ist ja fast schöner als in der alten Lach- und Schießgesellschaft!“

