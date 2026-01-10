Ob man nach der rauschenden Eröffnungsfeier im ehemaligen Kleinen Konzertsaal des Alten Gasteigs die vielen auftretenden Künstler fragte oder Leute aus dem Publikum, der Befund war eindeutig: „Das ist ja fast schöner als in der alten Lach- und Schießgesellschaft!“
GasteigDie Lach- und Schießgesellschaft feiert ein fulminantes Comeback
Lesezeit: 3 Min.
Nach ihrem vorläufigen Aus im Jahr 2021 schien die berühmte Kabarett-Bühne Geschichte zu sein. Doch im „Fat Cat“-Interim gelingt ihr ein toller Neustart – auch wenn das nächste Ende schon wieder naht.
