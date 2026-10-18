„Auch diesmal haben wir wieder eine Stammstreckensperrung organisieren können“, scherzte der alte und neue Lach- und Schießgesellschaftsbetreiber Till Hofmann bei seiner Megaphon-Ansage vor dem Abmarsch. Zum zweiten Mal binnen eines Jahres wurde jetzt das legendäre alte Leuchtschild von Deutschlands berühmtester Kabarettbühne publikumswirksam zu einer neuen Spielstätte transportiert. Im vergangenen November ins Interimsquartier im Fat Cat, dem Alten Gasteig. An diesem Sonntag nun zurück nach Schwabing, ins Tams-Theater, mit dem man jetzt ein gemeinsames Bühnenleben startet.

Der Umzug wurde knackig beschallt von der Express Brass Band. Foto: Oliver Hochkeppel

Weil die S-Bahn nicht fuhr, zog die von der Express Brass Band angeführte und knackig beschallte Kabarettgemeinde mit dem Schild im Transportkarren also über die Ludwigsbrücke, das Isartor und das Tal zum Marienplatz. Dort ging es in die U-Bahn, und an der Münchner Freiheit schließlich das kurze Stück bis zum Tams, das ja schräg gegenüber dem alten „Laden“ liegt.

Der Umzug in die umgekehrte Richtung war vor einem Jahr völlig unerwartet zum „Talk of the Town“ geraten. Mindestens 500 Leute marschierten mit, Radio, Fernsehen, alle Printmedien waren da, unter anderem Österreichs Kabarettstar Josef Hader, Altbürgermeister Ude und der amtierende Dieter Reiter steuerten Grußworte bei.

Mit der U-Bahn erreichte die Kabarettgemeinde die Münchner Freiheit - von dort war es nur ein kurzes Stück bis zum Tams-Theater. Foto: Oliver Hochkeppel

Eine große Sehnsucht kam damals wohl zum Ausdruck. Und die Hoffnung, eine städtische Institution nicht zu verlieren. War doch die Lach- und Schießgesellschaft, die berühmteste Kabarett-Institution der Republik, nach diversen Gesellschafter- und Geschäftsführer-Querelen, Konkurs und Verlust der legendären angestammten Spielstätte nahezu in die Beachtungslosigkeit versunken. Bis in einer völlig unerwarteten Volte Till Hofmann wieder übernahm, mit dessen Abgang im Unfrieden der Niedergang vor fünf Jahren begonnen hatte.

Im Fat Cat, genauer im ehemaligen Kleinen Konzertsaal des Alten Gasteigs, quartierte man sich zunächst ein. Von den Bildern aus dem alten Saal bis zur Cocktailbar so toll eingerichtet, dass man sofort bedauerte, dass das nur ein Interim war. Und umso trauriger, als alsbald bekannt wurde, dass dies nicht einmal ein Jahr dauern würde.

Bei der Heimkehr nach Schwabing war der Auftrieb nun nicht mehr so gewaltig. Vielleicht auch wegen des Wetters am ersten wirklich unfreundlichen Tag seit Langem. Vielleicht hielten es aber viele auch keiner großen Aktion mehr für nötig. Die Lach- und Schießgesellschaft kam ja schon im Fat Cat vom Programm wie vom Besuch her wieder auf die Beine. Und auch in der neuen Heimat, im Tams, schaut die Zukunft gesichert aus.

So schlossen sich etwa 100 Leute dem Zug an, immerhin wurden es kontinuierlich mehr. Politiker ließen sich diesmal keine blicken, die Zahl der anwesenden Kabarettisten war aber immer noch sehr stattlich. Nachdem das Schild auf der Bühne des Tams angekommen war, wo es jetzt seinen Platz finden wird, hieß Tams-Leiter Lorenz Seib die neuen Partner herzlich willkommen. Und Hofmann freute sich „wie ein Schnitzel“ über die Rückkehr nach Schwabing, und das auch noch im Jahr, in dem die Institution ihren 70. Geburtstag feiern wird: „Ich hab’ unterwegs wieder gemerkt, wie schief da was gelaufen ist und wie sehr die Lach- und Schieß hierher gehört.“

Das legendäre Schild der Lach- und Schießgesellschaft ist gut auf der Bühne des Tams angekommen. Foto: Oliver Hochkeppel

Er kündigte auch gemeinsame Projekte mit dem Tams an, vielleicht sogar als Sommertheater im Garten der Seidlvilla, „bei der wir ja jetzt auch am Drücker sind.“ Im neuen Saal startet das Programm jetzt erst einmal mit zwei Premieren, von HG Butzko am Mittwoch, 21. Oktober, und tags darauf von Ludwig Müller.