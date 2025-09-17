Dass die Pressekonferenz unter dem Titel „Es gibt wieder Neuigkeiten aus der Münchner Lach- und Schießgesellschaft!“ im Vereinsheim angesetzt war, hätte einen schon stutzig machen können. Trotzdem hat wohl kaum jemand mit dieser Volte gerechnet: Till Hofmann übernimmt wieder die Geschäfte und das Ruder bei der altehrwürdigen Kabarett -Institution.

Seit Hofmann sich im Herbst 2021 – auf Wunsch der Mitgesellschafter und definitiv nicht freiwillig – als Geschäftsführer wie Gesellschafter zurückzog, vermochte es keine der rasant wechselnden Leitungskonstellationen, wieder ein kontinuierliches, der Marke Lach- und Schieß gerecht werdendes Programm aufzuziehen. Auch der nach dem Konkurs im Frühjahr 2023 nicht zuletzt dank des von Alt-OB Christian Ude ins Leben gerufenen Fördervereins „Die Laden-Hüter“ mit einer neu gegründeten Gesellschaft abgewendete Untergang erwies sich als Siechtum und Tod auf Raten.

Knackpunkt war der Verlust des „Ladens“, wie die Räumlichkeiten der Lach- und Schießgesellschaft in der Haimhauser/Ecke Ursulastraße seit jeher genannt wurden. Zwar konnte man mit den neuen Betreibern, der Familie Entleitner, eine Nutzungsvereinbarung als Untermieter schließen, aber das Konzept eines friedlichen, einander befruchtenden Nebeneinanders von Gastronomie und Kabarettbühne ging nie auf.

Der ehemalige Laden der Lach- und Schießgesellschaft heißt jetzt „Kult 56“ (Foto: Oliver Hochkeppel)

Hektischen Neuausrichtungen und Namenswechseln (über „Wing Nation – Smiles & Shots“ bis zum aktuellen „Kult 56“) zum Trotz. Seit Kurzem haben die Entleitners mit eigenen musikalischen und künstlerischen Leitern für Drag-Brunchs, Slams, Live-Musik und Kunst an den Wänden auch noch geradezu ein Gegenprogramm aufgestellt.

Im Vereinsheim verkündeten nun der bisherige Hauptgesellschafter Ulrich Spandau, Christian Ude und Till Hofmann, wie der nächste neue Anlauf aussehen soll. Nach Udes ausführlichem Rückblick über das Erreichte und nicht Erreichte wurde der Stab mit Dank an die bisherigen Verantwortlichen übergeben: Till Hofmann übernimmt die Gesellschaft allein von der bisherigen Geschäftsführung mit Ulrich Spandau und den ebenso anwesenden Axel Markwardt und André Hartmann, das hatte er zur Bedingung gemacht. Man habe sich vor ein paar Wochen getroffen und einstimmig beschlossen: „Das kann keiner besser als du, Till“, sagte Spandau. Hoffmann und sein bewährtes Team – die langjährige Bookerin Steffi Rosner, Grisi Ganzer und Caroline Redka – versuchen, sich auf den Markenkern der Lach- und Schießgesellschaft zu konzentrieren. Im Mittelpunkt: ein zugkräftiges, der Tradition und Marke des Hauses angemessenes Programm.

Die verstreuten, bis Dezember in den bisherigen „Ausweichquartieren“ Drehleier und Silbersaal sowie vereinzelt noch im Kult 56 angesetzten Termine samt den einheimischen und auswärtigen des wundersamerweise immer noch bestehenden Ensembles sollen so durchgezogen werden, dann geht es hinüber ins Fat Cat. Denn der ehemalige Kleine Konzertsaal des Alten Gasteigs wird die neue Heimat der Lach- und Schieß. Zumindest vorerst, schließlich ist das gesamte Haus ein Zwischennutzungsprojekt mit ungewissem Ablaufdatum. In jedem Fall wird dort 2026 der 70. Geburtstag der Lach- und Schießgesellschaft gefeiert werden, jetzt immerhin als Phönix-aus-der-Asche-Party, nicht als Beerdigungsfeier.

In jedem Fall, und so sehen das wohl inzwischen alle Beteiligten, übernimmt nun wieder derjenige, der die größte Strahlkraft und Kompetenz besitzt, um zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Schließlich hat Hofmann die Lach- und Schieß schon einmal vor dem Untergang bewahrt, damals bei seinem Einstieg im Jahr 2000. So erfolgreich, dass er mit einem wachsenden Spielstätten-Imperium zum Beinahe-Monopolisten der Münchner Kleinkunst-Landschaft wurde.

Ob es je wieder so etwas wie den alten „Laden“ geben wird, muss sich erst noch zeigen. Das hippe Fat Cat, der ehemalige Gasteig, ist aber vielleicht nicht der schlechteste Ort für einen Neuanfang. Michael Mittermeiers dort vor einiger Zeit aufgezogene „Lucky Punch“ Comedy Club jedenfalls läuft ausgezeichnet.