Zur republikweiten Kabarett -Institution wurde die Münchner Lach- und Schießgesellschaft in den Sechzigerjahren nicht zuletzt durch „Schimpf vor 12“. Unter diesem Titel lief an Silvester ein satirischer Jahresrückblick von Dieter Hildebrandt und Co. Die Lach- und Schießgesellschaft hatte dieses Format damit quasi erfunden. Im vergangenen Jahr nahm das aktuelle Ensemble diese Tradition wieder auf, damals noch als Schnellschuss. Heuer sammelte man schon das ganze Jahr über Material.

An der grundsätzlichen Aufteilung hat sich freilich nichts geändert. Frank Klötgen, der Literat und Lyriker des Ensembles, lieferte den Rahmen mit gereimten Monats-Übersichten. Christl Sittenauer gab die auch famos singende Rampensau. Ensemble-Regisseur Sven Kemmler sorgte für die intellektuellen Glanzlichter. André Hartmann übernahm die dezente, aber souveräne musikalische Begleitung. Diesmal kam auch noch Claudia Pichler dazu, die ein betont bayerisches Element beisteuerte.

Weil ein Jahresrückblick naturgemäß mit der heißen Nadel gestrickt wird, und alle weitgehend unabhängig voneinander texteten, ergab sich die eine oder andere Redundanz. Was aber nicht weiter schlimm war, weil eben jeder seine ganz eigene Form hatte. Klötgen hatte es zu seinem Leidwesen damit zu tun, dass er fast in keinem Monat an Trump vorbei kam. Zu übermächtig und satireträchtig hat der amerikanische Präsident das weltweite Geschehen dominiert, à la: „Ständig redet Trump sich stark, mit Eigenlob und MAGA-Quark“. Kaum weniger präsent war der zweite Neue im Amt, Bundeskanzler Friedrich Merz, auf den Klötgen zum Beispiel Goethe umdichtete, mit dem „Zaubermärzling“.

„Ständig redet Trump sich stark, mit Eigenlob und MAGA-Quark“, dichtet Frank Klötgen. Im Hintergrund Claudia Pichler und André Hartmann. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Christl Sittenauer nahm sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor, schlüpfte mit Perücke und Kleidchen singend in die Figur der ehemaligen Weinkönigin („Für mich soll’s rote Reben regnen“) und holte sich damit den größten Applaus ab. Claudia Pichler ging ebenfalls auf die „Lage der Frauen“ ein, mit dem an Alice Weidel, Bahnchefin Evelyn Palla und anderen vorgeführten Befund: „Hauptsache Frau reicht nicht“. Sven Kemmler lieferte wie gewohnt den hintergründigsten, tiefsinnigsten Beitrag ab. Vor allem mit seiner Analyse der KI als „Käufliche Intelligenz“, die alles zur Werbung macht und, frei nach Nietzsche, den „Uber-Menschen“ erschafft.

Begann man im vergangenen Jahr noch in der kleinen Szenerie, so bekam man heuer wohl auch wegen des nach dem spektakulären Neustart und Umzug der Lach und Schieß gesteigerten Interesses den großen Saal der Drehleier restlos voll. Zu Recht.

Weitere Vorstellungen: 29. Dezember sowie 12., 13., 19. und 22. Januar