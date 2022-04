Ein paar Häppchen mit Streams und Vorstellungen im kleineren Kreis gab es schon, und so hoffte man, dass die Lach- und Schießgesellschaft, das prominenteste Schlachtross unter den deutschen Kabarettbühnen, nun endlich wieder an den Start geht. Doch soeben wurden fast alle geplanten Termine bis Juni, darunter Matthias Egersdörfer oder Robert Griess, wieder abgesagt: Die Renovierungs- und Umbauarbeiten samt daran hängenden Genehmigungen brauchen doch deutlich mehr Zeit als erhofft und erwartet. Einzig die "betriebseigenen" Veranstaltungen in den kommenden Tagen werden durchgezogen: Die zwei Auftritte des Ensembles am Freitag und Samstag, 22. und 23. April, 20 Uhr, sowie die Werkstatt-Lesung des Hausregisseurs Hanns Christian Müller aus seinem neuen, noch unveröffentlichten Buch "Sonne für alle 2" am Samstag, 11 Uhr.