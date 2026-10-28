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Große Gala in München„Deutschlands lustigster Kreißsaal“: Die Lach- und Schießgesellschaft wird 70

Lesezeit: 3 Min.

Einer von vielen hervorragenden Beitragenden: Hannes Ringlstetter bei der Feier an den Münchner Kammerspielen.
Einer von vielen hervorragenden Beitragenden: Hannes Ringlstetter bei der Feier an den Münchner Kammerspielen.
Foto: Oliver Hochkeppel

Mehr als 20  namhafte Kabarettistinnen und Kabarettisten feiern in den Kammerspielen den 70. Geburtstag der Lach- und Schießgesellschaft – und erinnern an ihre gerade in jüngster Zeit wechselvolle Geschichte.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Im Prinzip war das Setting das gleiche wie vor zehn Jahren. Schon ihren 60. Geburtstag hatte die Lach- und Schießgesellschaft in den Kammerspielen gefeiert, samt After-Show-Party im Blauen Haus. Damals moderierte Christian Ehring in der Kulisse der Original-Einrichtung der Fünfzigerjahre. Zum 70. übernahm das jetzt Max Uthoff, und auch diesmal erinnerten die ehemalige Bar auf, das alte Wandbild neben und das legendäre gelbe Leuchtschild vor der Bühne an den ehemaligen „Laden“.

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