Kritik von Oliver Hochkeppel

Was den Content angeht, wie das heute so schön heißt, schließt der Jahresrückblick der neu aufgestellten Lach- und Schießgesellschaft an die große Tradition und die besten Zeiten dieser Kabarett-Institution an. Zwei Drittel des Haus-Ensembles, nämlich Christl Sittenauer und Frank Klötgen, hatten sich im September mit dem hier auch mitspielenden Regisseur Sven Kemmler und dem neuen künstlerischen Leiter des „Ladens“ André Hartmann zusammengetan, um das zurückliegende Jahr auf klassisch polit-kabarettistische Weise auszutreiben. Und die Marke Lach- und Schießgesellschaft wieder ein Stück weit mehr ins öffentliche Bewusstsein zu schieben.