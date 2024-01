Von Oliver Hochkeppel

In Sachen Lach- und Schießgesellschaft tut sich wieder etwas: Das Ensemble feiert am 13. Januar die Premiere des neuen Programms "Abgespeckt" - freilich im Silbersaal des Deutschen Theaters, denn der "Laden", wie die Kabarett-Institution in der Haimhauserstraße gern genannt wird, ist noch eine Baustelle. Über den Stand der Dinge kann Christian Schultz Auskunft geben. Der frühere Fernsehredakteur (unter anderem für "Ottis Schlachthof") und freie Producer ist nach Niedergang und Insolvenz seit Juli vergangenen Jahres Gesellschafter und Geschäftsführer der Lach- und Schießgesellschaft.