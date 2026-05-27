Im Labor Becker spüren sie Krankheiten und Defekten nach, um Patienten möglichst früh zu helfen. Einige Tropfen Blut reichen aus, um ein Leben zu verändern – und Tragödien zu verhindern.

Das orangefarbene B steht groß und schief auf dem Briefkopf. Viele Münchnerinnen und Münchner kennen es, weil sie mit Sicherheit schon einmal eine Rechnung mit dem leuchtenden Firmenlogo in den Händen gehalten haben. Das B steht für Becker: das Labor Becker.