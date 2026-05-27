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Gesundheit20 000 Proben täglich – wie Münchens größtes Labor funktioniert

Lesezeit: 4 Min.

Hin und her: 20 000 Proben werden mit Hilfe einer automatisierten Laborstraße täglich bearbeitet.
Hin und her: 20 000 Proben werden mit Hilfe einer automatisierten Laborstraße täglich bearbeitet. Johannes Simon

Im Labor Becker spüren sie Krankheiten und Defekten nach, um Patienten möglichst früh zu helfen. Einige Tropfen Blut reichen aus, um ein Leben zu verändern – und Tragödien zu verhindern.

Von Nicole Graner

Das orangefarbene B steht groß und schief auf dem Briefkopf. Viele Münchnerinnen und Münchner kennen es, weil sie mit Sicherheit schon einmal eine Rechnung mit dem leuchtenden Firmenlogo in den Händen gehalten haben. Das B steht für Becker: das Labor Becker.

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