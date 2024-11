Ihr schönster Film aber ist das Musical „La La Land“. Er spielt darin einen Pianisten, der einen Jazzclub eröffnen will und von der „City of Stars“ singt; sie bezaubert als Schauspielerin auf dem Weg nach oben. Bei der Oscar-Verleihung 2017 gab es sechs Trophäen (und einen Eklat, als der Umschlag mit dem besten Film vertauscht wurde) für diese gesungene und getanzte Hommage an das alte Hollywood. Im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“ kommt der Film für einen Tag zurück auf die große Leinwand.

La La Land, USA 2016, Regie: Damien Chazelle, Dienstag, 3. Dezember, im Mathäser, Monopol, Royal, Museum Lichtspiele und vielen Kinos in der Region