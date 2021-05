Interview von Michael Zirnstein

Sie sind barfuß, sie bewegen sich, sie schwitzen, sie schnaufen, sie verbinden die Menschen - im Grunde sind La Brass Banda bayerische Yogis, nur halt auf Bühnenbrettern, nicht auf Naturkautschukmatten. Nach erstem Stirnrunzeln liegt es gar nicht so fern, dass die Turbo-Blaskapelle "das erste Brass-Yoga-Album der Welt" eingespielt hat. Mit den 17 tiefenentspannten Instrumentalstücken der "Yoga Symphony No. 1" (an No. 2 arbeiten sie schon) wollen der Truchtlachinger Chef-Trompeter Stefan Dettl und seine Truppe ihr Publikum auch in Yoga-Klassen "in eine andere Dimension blasen".