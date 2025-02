SZ Plus Schauspielerin Adele Neuhauser im Gespräch über Heimat : „Wohin man schaut, wird es unschön in dieser Welt“

In Griechenland geboren, in Österreich aufgewachsen, in Süddeutschland gelebt: Schauspielerin Adele Neuhauser kennt sich aus in der Welt. Warum sie in München zum letzten Mal mit ihrem Sohn auftritt und warum sie sich Sorgen macht um die Kultur.