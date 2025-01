Wo andere Restaurants schließen müssen, zieht die Münchner Pizza-Kette ein. Sie hat schon zehn Lokale in der Stadt, 195 in ganz Europa. Und es sollen noch mehr werden.

Von Sandra Kunkel

Die Pizza ist riesig. Sie ragt weit über den Tellerrand hinaus, nimmt beinahe den gesamten kleinen runden Tisch ein. Die Stimmen von Personal und Gästen erfüllen den Gastraum der L’Osteria am Bauhausplatz in München, im Hintergrund spielt leise Musik. In den kurzen Gesprächen mit der Bedienung geht es um Getränke, Pizza, Espresso und die Rechnung. Bis auf ein kurzes Lächeln ganz am Schluss wenig Persönliches.