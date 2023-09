Von Egbert Tholl

Vor vier Monaten sang Rolando Villazón die Titelpartie von Claudio Monteverdis Oper "L'Orfeo" in der Premiere an der Semperoper Dresden und bezauberte. Der ganze Abend, inszeniert vom Puppenmagier Nikolaus Habjan, war wundervoll, es spielte die "Lautten Compagney Berlin" unter Wolfgang Katschner, man hörte also früheste Barockmusik in bester, aufgeklärter Manier. Nun singt Villazón wieder den Orfeo, beim von Max Emanuel Cencic geleiteten Festival "Bayreuth Baroque". Dort ist alles ganz anders.