:München heute

Von Franziska Ruf

Sonja Engelbrecht könnte Opfer eines Mehrfachtäters geworden sein In den 90er-Jahren verschwanden in München weitere Frauen. Die Polizei prüft Zusammenhänge - und räumt mit Gerüchten über den Täter auf. Auch nach DNA-Tests im Raum Kipfenberg gibt es keinen Verdächtigen. (SZ Plus)

Gewofag erhält kommissarische Chefin Nachdem Klaus-Michael Dengler seinen Posten räumen musste, wird Doris Zoller die Leitung der Wohnungsbaugesellschaft übernehmen. Die Koalition will den Zeitplan für die geplante Fusion mit der GWG unbedingt einhalten - die Opposition hält das "für nicht mehr machbar". (SZ Plus)

Die Ersten von Hunderttausenden Am 22. März 1933 fängt das NS-Regime an, politische Gegner in das neue Konzentrationslager Dachau zu verschleppen. Eine der ersten Zwangsarbeiten für die Gefangenen: einen Zaun um das Gelände ziehen, um sich selbst einzusperren. Dachaus Häftling mit der Nummer eins, Claus Bastian, fragt sich zeitlebens: Warum nur wurde er verhaftet? (SZ Plus)

Ein Staatsanwalt gegen die SS Am 22. März 1933 eröffnet in Dachau eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten, bald beginnt das Morden. Der mutige Staatsanwalt Josef Hartinger ermittelt gegen Himmler und die SS. Doch er scheitert - und mit ihm der Rechtsstaat. (SZ Plus)

Dachauer Abgrundjahre Florian Göttler beschäftigt sich in seinem neuen Roman mit der dunkelsten Geschichte seiner Heimat - und baut Satz um Satz das Porträt einer Kleinstadt und ihrer Einwohner, die sich dem Nationalsozialismus hingeben. (SZ Plus)

"Wenn ich Geschirr spüle, schaue ich auf die Außenmauer" Wer außerhalb des Landkreises den Namen Dachau hört, denkt wohl kaum an die vielen Künstler oder die malerische Altstadt. Wie ist es, in einem Ort zu wohnen, dessen Name für eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen steht? (SZ Plus)

"Soll das eine Provokation sein?" Mehr als 6000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes legen in München ihre Arbeit nieder - mit massiven Auswirkungen auf Kitas, Klinik-Betrieb und Bäder. Das Angebot der Arbeitgeberseite kommt bei ihnen nicht gut an. (SZ Plus)

Ratzinger zeitweise als Beschuldigter geführt Die Staatsanwaltschaft München ermittelte gegen den früheren Papst wegen Beihilfe zu Missbrauch. Das Verfahren wurde aber ebenso eingestellt wie die gegen andere Kirchenobere - und das, obwohl das Erzbistum über Jahrzehnte einen Täter als Klinikpfarrer einsetzte.

Erben zanken, Mieter bangen Die Eigentümer einer Immobilie in Neuhausen haben sich derart zerstritten, dass das Haus jetzt zwangsversteigert werden soll. Für sie geht es ums Geld - für die Bewohner um ihr bezahlbares Zuhause. Kann die Stadt sie retten? (SZ Plus)

Schwimmbad Forstenrieder Park wird abgerissen und neu gebaut Während der Bauzeit von etwa zwei Jahren müssen die Menschen im Münchner Süden auf das "Stäblibad" verzichten. Bei der Planung der neuen Schwimmhalle dürfen sie mitreden.

Rätsel um Faultier-Baby in Hellabrunn gelöst Seit der Geburt vor einem Jahr waren das Tier und seine Mutter "Maya" unzertrennlich. Nun hat der Tierpark das Geschlecht des Nachwuchses mit einer ungewöhnlichen Methode herausgefunden.

Mordversuch im fahrenden Taxi Ein Münchner sticht plötzlich mit einem Hirschfänger auf seinen Bekannten ein. Der Taxifahrer geht dazwischen und verhindert noch Schlimmeres.

Roger Waters darf in München auftreten Wegen seiner Nähe zur antisemitischen Israel-Boykottbewegung BDS wurde heftig über den Auftritt Rogers gestritten. Trotzdem wird die Stadt dem Künstler den Zugang zur Olympiahalle nicht verweigern - aus rechtlichen Gründen.

