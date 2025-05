US-Veteran Bud Gahs ist einer der letzten lebenden Befreier des Konzentrationslagers Dachau. Ein Gespräch mit dem 100-Jährigen über das Vorgehen der US-Truppen am Ende des Krieges, die Zeit danach – und warum heute alle jungen Männer zum Militär sollten.

Interview von Charlotte Groß-Hohnacker und Joscha F. Westerkamp, Dachau

Sein Auftritt bei der Feier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am vergangenen Sonntag war sehr bewegend: Als Bud Gahs langsam zum Rednerpult ging, erhoben sich die rund 1700 Besucher und applaudierten minutenlang. Vor 80 Jahren war der US-Veteran einer der Soldaten, die das Konzentrationslager befreiten. Er gehörte zur 42. Infanteriedivision der US Army, der sogenannten Rainbow Division. Das Konzentrationslager selbst betrat er damals nicht, er wartete stattdessen in der Nähe. Doch heute ist er, nun genau 100 Jahre alt, einer der letzten lebenden Befreier. Zum Jubiläum hatte die Gedenkstätte Dachau ihn wieder eingeladen.