Die "Kytes" haben die Welt und den Weltraum bereist. Verankert fühlt sich die Indie-Rockband an der Isar, wo sie ständig Neues ausheckt, um das Urgefühl der Freundschaft am Brennen zu halten.

Von Michael Zirnstein

Was Echt aktuell in einer dreistündigen ARD-Dokumentation anrührend ausbreiten, machen die Kytes in einem einzigen Song: Sie erzählen ihre Geschichte, von der Teenie-Band bis zu den großen Auftritten. Es gibt Parallelen. Auch wenn die Kytes aus München zehn Jahre später dran waren als die Milchgesichter aus Flensburg, auch wenn das Mädchengeschrei um sie nicht ganz so riesig ausfiel.