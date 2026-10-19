Zuletzt sei es ihr schon aufgefallen, berichtet Zeugin Kim L. (Name geändert) an diesem Montag vor der 6. Strafkammer am Landgericht München I, dass ihre Freundin und deren Mann auf einmal viel Geld hatten. Malina und Stivi F. zogen in eine größere Wohnung, machten Fernreisen, unter anderem nach Thailand und Dubai, und leisteten sich einen BMW X7 – das Flaggschiff und größte SUV aus der X-Reihe des Münchner Autobauers. Eher ungewöhnlich für eine Verwaltungsfachangestellte und einen Flugbegleiter. Ob sie Malina F. einmal gefragt habe, wie sie und ihr Mann zu so viel Geld gekommen seien, um dies alles zu finanzieren, erkundigte sich die Vorsitzende Richterin Andrea Wagner bei Kim L. Die Antwort lautete: nein. Sie habe die in Finanzdingen gebotene Distanz nicht „überschreiten“ wollen, so die Zeugin.

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I indes sind sich sicher, die Gründe für den Wohlstand des Ehepaars zu kennen. Irgendwann vor Anfang Juni 2024, wie es in ihrer Anklage heißt, sollen sich Malina F., 37, und ihr Mann Stivi, 34, verabredet haben, Ausländern die Möglichkeit „zum rechtswidrigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zu verschaffen“. Und zwar gegen Geld.

Um den mutmaßlichen Plan in die Tat umzusetzen, soll Malina F. ihre Anstellung im Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Landeshauptstadt München genutzt haben. Die 37-Jährige arbeitete seit Anfang Juni 2024 im Sachgebiet für Aufenthaltserteilung, Aufenthaltsprüfung und Aufenthaltsentzug. Laut Anklage soll sie für eine „Vielzahl“ von Personen Aufenthaltstitel erstellt haben, obwohl die Voraussetzungen für die Erteilung nicht vorlagen. Außerdem soll die 37-Jährige „pflichtwidrig“ an Ausländer Aufenthaltstitel und sogenannte Fiktionsbescheinigungen vergeben haben. Dabei handelt es sich um ein vorläufiges Dokument, das einen legalen Aufenthalt nachweist.

Das alles hatte seinen Preis. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten für zu Unrecht erhaltene Dokumente jeweils „Zuwendungen in Höhe eines mindestens fünfstelligen Betrages erhalten“ haben. Der Part von Stivi F. bei diesem mutmaßlichen Geschäft war, dass er bereit war, über seinen privaten Mail-Account Termine zur Abholung an die Antragsteller zu verschicken und die Ausgabe der Aufenthaltstitel zu organisieren. Dieser spezielle Service weckte ganz offenbar das Interesse zahlreicher Kunden. Den Ermittlungen zufolge soll Malina F. nicht weniger als 85 Aufenthaltstitel im KVR ausgestellt und bei der Ausstellung das übliche „Vier-Augen-Prinzip“ der Behörde umgangen haben.

Malina F. ist unter anderem wegen Bestechlichkeit sowie wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern angeklagt. Ihr Mann Stivi muss sich unter anderem wegen Beihilfe hierzu verantworten. Zum Auftakt des Prozesses ließen beide über ihre Verteidiger erklären, dass sie heute keine Angaben machen werden – weder zu ihrer Person noch zu den Vorwürfen aus der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Das KVR lobt die hausinternen Kontrollmechanismen

Aufgekommen war der Bestechungsskandal im KVR Ende vergangenen Jahres, nachdem intern Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren. Diese seien der städtischen Antikorruptionsstelle gemeldet und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, wie die Behörde seinerzeit mitteilte.

Bereits Anfang 2025 hatte ein Korruptionsfall das KVR erschüttert. Nach einer Razzia in den Räumen der Behörde erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Personen. Sie mussten sich bereits vor dem Landgericht München I verantworten. Gegen den Hauptangeklagten, einen 29-jährigen externen Dienstleister, wurden zwei Jahre und neun Monate Haft wegen Bestechung verhängt. Die beiden anderen Angeklagten, zwei ehemalige KVR-Mitarbeiter, erhielten wegen Bestechlichkeit jeweils Bewährungsstrafen von einem Jahr und neun Monaten.

Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller sagte nach der vorläufigen Festnahme von Malina F. unter anderem: „Der erneute Ermittlungserfolg zeigt, dass die Kontrollmechanismen innerhalb des KVR funktionieren und die umfangreichen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ihren Zweck erfüllen.“ Ein Urteil in dem Prozess gegen Malina F. und ihren Mann wird Mitte Februar kommenden Jahres erwartet.