In der Bestechungs-Affäre um verkaufte Aufenthaltstitel im Kreisverwaltungsreferat (KVR) sind die Haftbefehle gegen zwei weitere Verdächtige gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die beiden Männer sollten noch am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Die Haftbefehle gegen sie bleiben bestehen, werden aber im Moment nicht mehr vollstreckt. Von anfangs fünf Verdächtigen sind nur mehr zwei in Haft. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.