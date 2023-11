Michael Brenner hat nicht nur seinen LMU-Lehrstuhl, sondern auch die Stadt geprägt, so lässt sich die Begründung der Jury zusammenfassen, deren Vorsitz Oberbürgermeister Dieter Reiter innehatte. Als der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur 1997 gegründet worden sei, musste Brenner "noch selbst Ikea-Stühle besorgen", heißt es darin. Der junge Wissenschaftler hätte damals eine Professur in den USA haben können: "Stattdessen kam er, der in Weiden als Sohn zweier Holocaust-Überlebender aufgewachsen und zum Studium in die USA gegangen war, nach München zurück, was sich als großes Glück für diese Stadt erweisen sollte".

Brenner habe den Lehrstuhl "zu einem der wichtigsten internationalen Orte für jüdische Geschichte und Kultur" ausgebaut, so die Jury, hier seien Themen wie das jüdische Leben in Bayern oder die deutsch-israelischen Beziehungen grundlegend erforscht worden. Dabei wirkten Brenners Publikationen "nie didaktisch oder trocken enzyklopädisch", im Gegenteil sei er "ein so begnadeter Erzähler, dass die je beschriebene Welt aus den Seiten aufzuschweben scheint".

Auch international seien seine Arbeit und sein vielfältiges Engagement maßgebend, und "angesichts der aktuellen Ereignisse in Nahost, eines weltweit wiedererstarkenden Antisemitismus sowie schon länger anhaltender Anfechtungen der Wissenschaften als aufklärerischem Fundament der Demokratie" sei seine "erhellende, stets besonnene historische Stimme wichtiger denn je".