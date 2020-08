Von Dirk Wagner

"Musik ist mir was wert", steht auf den Mundschutz-Masken geschrieben, die an die Besucher des Lucky Who verteilt wurden. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) hatte nämlich zum ersten von drei Konzerten in den Hof des Clubs geladen. 70 über Verlosung ermittelte Gäste dürfen hier darum einem ins Internet gestreamte Konzert persönlich beiwohnen. Zum Schutz der räumlich bedingt sehr nah agierenden Künstler tragen die Gäste nun die Masken. Zuvor wurden sie quasi als Vorprogramm auch noch kulinarisch verwöhnt.

Doch so erlesen die Zutaten der gereichten Speisen wie etwa der Trüffelpasta auch gewesen sein mögen, sie werden vom Auftritt des Aachener Rappers Motrip konzertant überboten. Nicht nur, dass ihm der Bremer Joka als Back-Rapper auf die Bühne folgt, um dort die Zeilen zu Ende zu bringen, wenn Motrip mal Luft holt. Er wird auch von einem Keyboarder, einem DJ und einem Drummer begleitet, die jeder für sich auch andernorts Erfolge feiern. So kennt man DJ Mugzee aus der Showband in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale". Und der Schlagzeuger Robert Biesewig stand schon Jazzgrößen wie Caro Emerald oder Candy Dulfer zur Seite. Für Motrip erweitert er nun die Beats mit einem Schlagzeugspiel, das er gelegentlich virtuos ausschmückt.

Motrip überzeugt derweil mit Texten, aus denen er große Steine formt, die er als David den Goliaths dieser Welt entgegenschleudert. Statt dass ein jeder 80 Millionen Schritte machen müsse, würde es reichen, wenn 80 Millionen Menschen je einen Schritt machen, erklärt Motrip seine Idee, die Welt zu verbessern. Dann singt er Max Giesingers Liebeslied "80 Millionen Menschen". Er wandelt es um, wie zuvor schon einmal in der Fernsehshow "Sing meinen Song", indem er im Text von seiner eigenen Biografie samt der Flucht aus Libanon erzählt. So wird es zur Hymne der Menschlichkeit. Denn auch die ist dem Rapper sehr viel wert.