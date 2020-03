Sookees Strumpfhose ist zu klein. Die Rapperin zieht sich umständlich die Beinkleidung am Gesäß zurecht. "Hilft super gegen blöde Anmachen, fällt bei mir unter den Hashtag 'Popeln gegen das Patriachat', weil das so unsexy ist." Ihr Publikum im ausverkauften Technikum johlt, wenn Sookee, bürgerlich Nora Hantzsch, an diesem Abend erzählt. Es ist eines der letzten Konzerte, die Hantzsch im Rahmen ihrer Abschiedstour "Wenns am schönsten ist" als Sookee spielt. Später am Abend wird sie ihre Beweggründe für den Abschied erklären. Doch vorher beweist sie, wie sie ihren Ruf als Vorreiterin des queer-feministischen Raps gefestigt hat. Ihre Songs behandeln die Lebensrealitäten von Menschen, die im kommerziellen Deutsch-Rap ausgeklammert oder strukturell erniedrigt werden: Frauen, queere Personen, Menschen mit Migrationshintergrund. Dass persönliche Erfahrungen auch politisch sind, klingt in vielen Stücken an.

Die Stimmung, die von der Künstlerin ausgeht, schwankt zwischen Wut und Wärme. Stücke wie "Q1", das vor den Wahlen 2017 geschrieben wurde, oder "Pro Homo" sind kraftvoll und mit viel Unterstützung der Konzertgäste vorgetragene, wütende Gesellschaftskritik. Die Rapperin schlägt aber auch sanftere Töne an, einige Gäste formen Herzen mit ihren Händen und recken sie zur Bühne. Auf dieser deckt Sookee mit ihren Texten eine Vielfalt feministischer Themen ab, von sexueller Selbstbestimmung bis zu Fragen der Care-Arbeit. Dabei betonen sie und ihre musikalischen Gäste, dass Feminismus nichts mit Männerhass zu tun hat, sondern ein inklusives Modell ist - was das Publikum mit großem Applaus quittiert. Als Sookee im Gespräch mit der Rapperin Fiva erklärt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen und aus Ablehnung gegen die immer kapitalistischere Musikindustrie nicht mehr als Sookee performen möchte, herrscht Wehmut im Saal. Doch ganz verabschieden wird sich die 36-Jährige nicht aus dem Musikbusiness: Als Sukini macht sie jetzt queer-feministische Musik für Kinder.