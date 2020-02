Es ist das Ende ihres regulären Sets. Algiers haben "Death March" gespielt. Eingeleitet von milde pulsenden Synthieakkorden kam - "oh no, no, no" - ein Heulen über den Song, eine Soulwut auf Krypto-Faschisten und staatlich sanktionierte Hinrichtungen, die sich zu etwas wie Gegenwart verdichtete. "This is how the hate keeps passing on" - so endet es. Die letzten Worte von Franklin James Fisher, das finale Dröhnen der Band - sie werden zum Loop, auf ewig wiederholt. Da haben sie die Bühne schon verlassen, nur der Sound, er bleibt noch wie der Schatten der Musiker stehen im Bühnennebel, im Scheinwerferlicht, im Feedback der zurückgelassenen Gitarre. Es ist dieses Gefühl, das ihre Alben stark macht, die Geisterbeschwörung einer amerikanischen Vergangenheit, die in die Gegenwart droht.

Über drei Alben ist der Band aus Atlanta Zeitgeistbedeutsamkeit zugeteilt worden, die man erst mal tragen muss. Das liegt sicher auch an einem Sänger, der Marx als Lektüreempfehlung gibt, sicher an diesem menschgewordenen Charakterdefizit im Weißen Haus, sicher aber auch an diesem irren Sound, der auf Call-and-Response-Strukturen setzt, die, lang hallend an die Field Hollers der Sklaven auf den Baumwollfeldern erinnern, an Gospel und Erweckung, die sich mischen mit Noise-Flächen aus verzerrten Gitarren, krachenden Federhallspiralen, obertonübersatten Synthiesounds. "Void" zum Einstieg tritt mit einem Punk-Beat wüst um sich, "The Underside of Power" ist Club-Hymne für eine neue Bürgerrechtsbewegung und "Dispossession" fast poppiger Soundtrack für die nächsten Straßenkrawalle.

Irre komplex ist die aus Schichten gearbeitete Wand aus Sound, die Algiers akkurat bauen. Der Bassist bedient auch die Synthies, der Gitarrist kann ein Free-Jazz-Saxofon blasen, dass die Toten auferstehen. Die Bühne im Strom ist Steuerzentrale einer verschalteten Band, die es schafft, den Sound der Aufnahmen ins Konzert zu transferieren. Dieses Reenactment der eigenen Schöpfung aber ist ein Problem. Die physische Präsenz schafft keine Ekstase, sondern Fakten im Hier und Jetzt, wo auf den Aufnahmen Spukerscheinungen die dünne Membran, die die Zeitebenen teilt, durchschreiten. Ist ja nicht ehrenrührig, aber: Das Medium dieser Band ist die Schallplatte.