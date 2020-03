Kluge Menschen sind neugierig und skeptisch zugleich. In Österreich offensichtlich gute Voraussetzungen, um im Kabarett zu landen. Gunkl, Dorfer, Puntigam, Ratschiller und auch ein Thomas Maurer - besonders viele geistig-sprachliche "Kapazunder", wie man dort so schön sagt, tummeln sich in der Wiener Szene. Und was fragt sich so ein kluger Mensch wie Maurer dann eingangs der Deutschland-Premiere seines neuen Programms in der Lach- und Schießgesellschaft? "Warum bin i so deppert?" Nicht gleich so blöd, FPÖ (respektive AfD) zu wählen. Aber so, dass er das "Müllsackerl", statt es beim Aus-dem-Haus-Gehen unten in die Tonne zu werfen, gedankenlos mit in die U-Bahn und zum Arzttermin schleppt.

Das Programm heißt "Woswasi", also sozusagen die Wienerisch verkürzte Übersetzung von Sokrates' Aporie-Gedanken "Ich weiß, dass ich nichts weiß", der dann auch ganz direkt eine Rolle spielen wird. Inspirieren lassen hat sich Maurer dabei von einem Buch des ausweislich des Ökonomie-Nobelpreises auch ziemlich schlauen amerikanischen Psychologen Daniel Kahnemann: "Schnelles Denken, langsames Denken". Die zwei für Beurteilungs- und Entscheidungsprozesse maßgeblichen Systeme des Hirns übersetzt Maurer ebenfalls ins Wienerische, und zwar ins buchstäblich Persönlichste: Abgeleitet von seinem Mittelnamen ist bei ihm der vorlaute, oberflächliche "Fredl" für die einfachen, alltäglichen Aufgabenstellungen zuständig, und der dementsprechend arrogante und langsame "Alfred" für die, bei denen es kompliziert und anstrengend wird. Er nimmt dann noch ein bisschen Freud'sche Instanzenlehre dazu und lässt "sich" - wie in einem riesigen "Hummer-Fahrschulauto" - zwischen den beiden Platz nehmen.

Mit witzigen Beispielen aus seiner Vergangenheit (die ganz nebenbei lustige Schlaglichter auf die österreichische Gesellschaft werfen) dekliniert er so einige seiner Lieblings-Selbsttäuschungs-Mechanismen (Kahnemann kommt auf über 30) durch, die sich aus dem Widerstreit von Alfred und Fredl ergeben. Wodurch wieder einmal das Wunder geschieht, dass komplizierte, wissenschaftliche Fragen zugleich verständlich, lehrreich und saukomisch werden. Klang und Bildhaftigkeit des Wiener Dialekts helfen Maurer dabei natürlich ebenso wie sein Talent, das Ganze in einen erzählerischen Bogen einzubinden. Und ein echtes Zuckerl hat er am Schluss auch noch fürs Publikum parat. Wenn es Corona nicht verhindert, verteilt er das noch bis zum 20. März.