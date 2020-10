Von Klaus Kalchschmid

Okka von der Dameraus schöner, warmer, gehaltvoller Mezzosopran hätte bei "Stars & Rising Stars 2020" wunderbar zur Akustik des Festsaals im Künstlerhaus am Lenbachplatz gepasst, das die hohen Frequenzen allzu sehr betont, dunklere Stimmen aber um so schöner leuchten lässt. Das war für den hochdramatischen, hellen Sopran von Ricarda Merbeth, Einspringerin für von der Damerau, die während der Proben als Ježibaba in Dvořáks "Rusalka" in Madrid nicht mal schnell für ein Konzert nach München fliegen konnte, ebenso wenig günstig wie für den jungen koreanischen Tenor Sung Min Song. Er machte schon vor drei Jahren bei seinem Debüt als Arnold in Rossinis "Guillaume Tell" in Saarbrücken mit einer farbigen, technisch perfekten vokalen Gestaltung auf sich aufmerksam.

Jetzt überzeugte er ebenso stimmlich wie stilistisch mit Franz Lehárs "Land des Lächelns" wie mit Siegmund an der Seite von Ricarda Merbeth als Sieglinde bei "Winterstürme wichen dem Wonnemond". Leider waren die beiden nicht wie angekündigt in der "Todverkündigung" aus dem zweiten Akt der "Walküre" zu erleben, sondern mühten sich mit "O namenlose Freude!". Diesem Duett aus "Fidelio" ging die große Leonoren-Arie voraus und folgten der Monolog der Strauss'schen Elektra wie die Senta-Ballade - alles Repertoire, das mit Klavier-Begleitung (souverän: Maciej Pikulski) leider nicht recht funktioniert, Richard Wagners Wesendonck-Lieder wären die bessere Wahl gewesen.

Bestens gepasst hätten im geplanten italienisch-französischen Programm mit Okka von der Damerau die Talentproben des 13-jährigen Elias Keller mit einer bereits ausnehmend reif gespielten "Rigoletto-Paraphrase" von Franz Liszt und der Geigerin Eva Zavaro. Sie gestaltete mit schönem Ton sehr musikalisch die drei Stücke von Peter Tschaikowskys "Souvenir d'un lieu cher". So waren das leider Fremdkörper in jeder Hinsicht.