Von Dirk Wagner

Wahrscheinlich müsste man mal versuchen, zwei Gedichte gleichzeitig zu lesen, um auch nur annähernd nachzuvollziehen, was die Pianistin Sabine Liebner leistet, wenn sie im Schwere Reiter acht zufällig ausgesuchte Stücke aus John Cages 32 Etüden umfassender Komposition "Etudes Australes" von 1974 in München erstaufführt. Nach der Zufallsmethode des I-Ging hatte Cage dafür Planeten aus dem Sternenbild der südlichen Hemisphäre ausgesucht, um deren Himmelsposition auf Noten zu übertragen. Gleichwohl sich daraus schon schwierige Akkorde ergeben, deren Töne sich über die gesamte Tastatur des Konzertflügels verteilen, müssen die beiden Spielerhände dabei auch noch unabhängig von einander agieren. Keine Hand stützt hier die andere. Jede nutzt unabhängig von einander die gesamte Klaviatur, was allein schon zu gelegentlichen akrobatischen Verrenkungen der Pianistin führt.

Gemäß der einführenden Worte von Wolfgang Rathert über "ein Beispiel für die Praktikabilität des Unmöglichen" hatte Cage selbst solche künstlerische Herausforderung in einem Kommentar zu einer anderen Komposition, nämlich der "Freeman Etudes" für Solo-Geige, mit aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen begründet: "Ich habe versucht, diese Etüden ganz bewusst so schwierig wie möglich zu gestalten. Weil ich denke, dass wir heute von sehr ernsten gesellschaftlichen Problemen umgeben sind. Daher neigen wir dazu, die Situation als so hoffnungslos anzusehen, dass es geradezu unmöglich ist, etwas zu tun, um wieder alles in Ordnung zu bringen", schreibt Cage. Darum, schließt auch Rathert in seinem Vortrag, sei eine Musik, die beinahe unmöglich ist, ein Beispiel für die Durchführbarkeit des Unmöglichen.

Solcher Argumentation folgend ist Liebigs anschließendes Konzert zugleich auch ein Kommentar auf den Klimawandel, die Pandemie, den Nahost-Konflikt, und was sonst derzeit als scheinbar unlösbares Problem die Menschheit paralysiert. Trotzdem wirkt die von ihr gebotene Musik mit ihrer unbeeinflussbaren Zufälligkeit samt der mitschwingenden Obertöne wohltuend entspannend. Als wäre sie eine zen-buddhistische Übung, die lehrt, das Gegebene zu akzeptieren, statt es kontrollieren zu wollen.