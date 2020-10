Von Klaus Kalchschmid

Es ist eine kleine Rache des Komponisten, den Salome Kammer ausdrücklich gebeten hatte, keine Elektronik vorzusehen. Also spielt sie im "Schwere Reiter" erst einmal die elektroakustischen Files von Felix Leuschner am Laptop ab, die ihr als Interpretationshilfe dienen sollen, und kommentiert pantomimisch, bevor sie mit Rudi Spring am Flügel in "Envelopes" acht bekannte Lügen-Sätze in rein akustische Klänge umsetzt. Man muss die singende Schauspielerin immer auch sehen, wie sie Mimik modelliert, Silben kaut und dehnt, Vokale zu Girlanden formt, Konsonanten spuckt oder verschluckt, die Stimme mal implodieren, mal explodieren lässt. Mit dem Wort "Stimmakrobatik" ist, was Salome Kammer mit Mund, Gaumen, Zunge und Kehlkopf zum Besten gibt, kaum zu fassen.

Ein rot beleuchteter, schwarzer Samtvorhang rahmt die feine Eck-Bühne, vor der 50 statt der 120 möglichen Besucher locker verteilt sind. Das fühlt sich erstaunlich gut an, spürt man doch keine Reduktion, sondern eine neue Konzertsituation für die neunte Ausgabe der Reihe "dedicated to...". Auf dem Programm stehen hier jeweils den Künstlern gewidmete, meist von ihnen uraufgeführte Werke. Rudi Spring spielt auf einem klanglich reizvollen Steingräber-Flügel prägnant und differenziert Frederik Schwenks konzise Sonatine Nr. 2 wie die drei Teile von "Usiai". In ihnen porträtiert Alfred Kaiserswerth (1955 bis 1992) anschaulich Mineral-, Pflanzen- und Tierwelt und komponiert dafür eine Musik, die tatsächlich immer animalischer und aggressiver wird. Kammer präsentiert allein Charlotte Seithers "HörenMachen" nach Hölderlin sowie "rumgammeln und warten" von Oehring/ter Schiphorst. Zusammen mit Spring folgt das ebenso karge wie intensive "Die Dichterin spricht" von Johannes X. Schachtner. Er kommt mit Pianist und Sängerin auch mehrfach launig ins Gespräch.

Besonders dicht in der Verzahnung von Stimme und Klavier sind die beiden "fragmentarischen Szenen" von Rudi Spring, der sehr witzig Vogelbeobachtung auf Helgoland und eine Werbung für Bankkunden vertont. Hier verkörpert Salome Kammer mit Kopf- und Bruststimme abwechselnd weibliche Kundin und männlichen Verkäufer.