Von Ralf Dombrowski

So könnte die Zukunft aussehen: am Einlass Körpertemperaturkontrolle; personalisierte Tickets, nicht käuflich, sondern nur per Verlosung zu erwerben; Platzanweisung auf über einen Innenhof verteilte Stühle; Kameras für den medialen Transport in die virtuelle Welt; Herbstgarderobe für prä-arktische Münchner Sommernächte, Masken natürlich, bei Bedarf mit aufgedrucktem Unternehmensmotto, und auf der Bühne zwei Musiker, die froh sind, live spielen zu dürfen.

Die "Gema-Stage Sommersounds" im Außenbereich des Lucky Who machen es vor, wie korrektes Veranstalten in diesen Tagen abläuft, und der Trompeter Nils Wülker gehört im Duo mit dem Gitarristen Arne Jansen als atmosphärisch jazzendes Duo zu den Glücklichen, die eines der drei Hofkonzerte der Reihe bestreiten dürfen. Sie passen gut in das Ambiente, denn sie folgen einem musikalischen Flow, der sich von Reiseerinnerungen, Museumsbesuchen oder Tourneeimpressionen leiten lässt, daher einerseits motivische Weite mitbringt, die aber andererseits in der kargen Besetzung nicht überbeansprucht werden kann. Wenn Coverstücke wie Trent Reznors "Hurt" integriert werden, dann umfassend umarrangiert, wobei die Loop- und Echo-Geräte eine wichtige Rolle spielen. Denn Wülker und Jansen schichten und montieren, deuten an und relativieren, melodisch elegant, strukturell stellenweise etwas einförmig und aufgrund des hohen technischen Aufwands manchmal an der Konzentrationsgrenze auf der Bühne. Schlagzeug wäre schon was, Bass auch, aber dann wären Bühne und Hof dynamisch an der Grenze. So bleibt es beim jazzgetönt schwelgenden Sphärenduo im kleinen Kreis.