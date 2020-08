Von Anna Weiss

Ingo Pohlmann betritt die Sommerbühne im Olympiastadion überaus aufgekratzt. Er habe aufgrund eines Hörsturzes eine amtliche Dosis Cortison gespritzt bekommen. Pohlmann unterbricht sich selber mit prustendem Lachen. Vielleicht ist der Liedermacher, der 2006 seinen Durchbruch mit dem Hit "Wenn jetzt Sommer wär" feierte, auch nur ein wenig nervös. Schließlich spiele er wegen Corona momentan die ersten Konzerte ohne seine Band.

Während des ersten Songs "Steine im Weg", wird er ruhiger und klampft gefühlvoll los. Das Stück ist paradigmatisch für die Musik des gelernten Maurers, der seinen Nach- als Künstlernamen benutzt: Eine angenehme, eingängige Melodie und dazu Texte, die je nach Geschmack als geniale Alltagspoesie oder als gefällige Wortspielerei gelesen werden können, etwa bei Zeilen wie "Hast Du zu viel Tiefgang für flache Gewässer?" oder "Das ist das Gesetz des Widerstandes, wenn Du auch mal wieder strandest".

Das kommt gut an bei Pohlmanns Fans, die auf ihren Stühlen mitwippen und sich an den Ansagen des sympathischen Sängers erfreuen. Die Mischung aus alten und neuen Songs gelingt, die aktuelle Single "Glashaus" ist konsumkritisch, kommt in eine tanzbare Indienummer verpackt aber ohne erhobenen Zeigefinger aus. In der Anmoderation ruft Pohlmann zu "Weniger Fleisch, weniger Thunfisch, weniger Fliegen, weniger Auto" auf, und irgendwie ist das Konzert weder Fleisch noch Thunfisch. Der Sänger rockt die Solonummer schon gut durch, er hat eine kraftvolle, angenehme Stimme, doch stellenweise klingen viele Stücke sehr ähnlich, was eventuell auch an der fehlenden Band liegt. In Pohlmanns beliebten Songs geht es viel ums Scheitern und Wiederaufstehen, oder um wehmütige Leichtigkeit wie in seinem Sommerhit und "Der Junge ist verliebt". Seine Anhänger tanzen und applaudieren frenetisch, Pohlmann lässt sich sichtlich bewegt zu mehreren Zugaben einladen. Wenn nun schon mal Sommer ist.