Von Dirk Wagner, Dachau

Sie hat sich jahrelang als Straßenmusikerin durchgeschlagen, er hat nur ab und an auf der Straße musizierend Erfahrungen gesammelt. Trotzdem eint das die aus Südafrika stammende Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou und den in München aufgewachsenen Bluesmusiker Jesper Munk. Beide leben mittlerweile in Berlin und beide spielen nun auf der bestuhlten Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau ohne Band. In beiden Fällen bedeutet das auch eine Reduktion ihrer musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten.

So flirtet Phoebe Lous Popmusik nicht selten mit den jazzmusikalischen Eskapaden ihrer Band, über die sie ihre Stimme erhebt, so verspielt wie Joni Mitchell; und so sehnsüchtig wie Jeff Buckley. Doch wie sie nun alleine auf der Bühne ihr Set eröffnet mit dem Lied über das Mädchen, das allein auf einer entlegenen Insel weilt, vermisst niemand jene nachhallende Trommel der Studioversion. Und auch die anderen auf den Studioalben entfalteten Klangeffekte ersetzt Phoebe Lou allein mit ihrem Gesang. Der ist so raumfüllend, dass später kaum auffällt, wie wenig die mittlerweile zum Piano gewechselte Gitarristin tatsächlich in die Tasten greift. Bisweilen skizziert sie die Klavierfiguren nur behutsam, als wären sie die Stützräder ihrer radelnden Stimme, die längst schon ohne jede Hilfestellung auskommt. Mutig wagt die Sängerin viele neue, noch unfertige Songs, statt das Programm mit bewährten Hits abzusichern. Dafür entschuldigt sie sich sogar bei denen, die möglicherweise gekommen seien, um ihre alten Songs zu hören. Doch das vorbildlich aufgeschlossene Publikum in Dachau lauscht neugierig und begeistert den neuen Werken der Frau, die, wie sie sagt, das erste Mal seit dem Corona-Lockdown im März auf einer Bühne steht.

Und auch diese Freude über die wiedergewonnene Auftrittsmöglichkeit teilt sie mit Jesper Munk, der in seinem Set zuvor auch seinen Vater Rainer Germann für einen Song auf die Bühne gebeten hatte. Gemeinsam interpretierten Vater und Sohn den Song "Europe by Train" von Germanns Band Cat Sun Flower. Wobei Papa Germanns Gesang ebenso augenzwinkernd wie überzeugend Bryan Ferry imitierte, bis dann der Sohn mit kräftiger Soulstimme auch diesen herausragenden Crooner der Popgeschichte in seine Schranken wies. Nicht anmaßend oder gar arrogant. Sondern mit der Zuversicht seiner Generation, die ohnehin schon die Rockmusik übernommen hat.