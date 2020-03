Mura Masa fehlt es im Freiheiz an Stars

Über ihm kreisen die Möwen, das Meer schwappt Stoß für Stoß gegen seinen Körper. Die fahle, britische Sonne glitzert in den Gischtkronen der Wellen, die den Mann hier an Land, hier auf die Bühne gespült haben könnten. Mit einer Gitarre um den Hals steht der Musiker und Starproduzent Mura Masa von der Kanalinsel Guernsey im Freiheiz vor einer Videoleinwand, die um ihn den wütenden Atlantik brodeln lässt. Auf seiner Welttournee präsentiert er in München sein zweites Studioalbum "R.Y.C.".

Ohne die Hochseekabel, die Breitbandinternet vom britischen Festland auf Guernsey transportieren, wäre dieses Album, das Album davor, sein Grammy und eigentlich seine ganze Karriere völlig undenkbar. Jahrhundertelang wurde man auf Guernsey Fischer, nicht Popstar. Wären da nicht die Hochseekabel: Denn so hört Alex Crossan, wie Mura Masa bürgerlich heißt, die Musik von James Blake und Hudson Mohawke und jeden herrlichen Irrsinn, den Youtube noch so bietet. Aus den Datenbergen sampelt er in seinem Jugendzimmer im Küstenort Castel die ersten Beats. Heute, fünf Jahre später arbeitet Mura Masa mit Weltstars wie ASAP Rocky, Slowthai, Charli XCX und BTS zusammen.

Selbstverständlich stehen ASAP Rocky, Slowthai, Charli XCX und BTS am Donnerstagabend nicht mit ihm auf der Bühne. Im Freiheiz covert Mura Masa Mura Masa Songs, denen das Wichtigste fehlt: die Stimmen von ASAP Rocky, Slowthai, Charli XCX und BTS. Mit einer vierköpfigen Band um die Sängerin Bonzai führt er die Instrumentalversionen seiner großen Pophits auf, aber kann die Stars live nicht ersetzen. Für Bonzai ist da wenig zu holen. Sie kann in Tracks, die eigentlich für andere Interpreten geschrieben sind, selten das Original erreichen. Das ist auch völlig unmöglich. So wird aus einem Konzert ein Karaokeabend, ein Karaokeabend mit einer sehr guten Band und einer sehr guten Sängerin - aber eben ein Karaokeabend. Mura Masa light.