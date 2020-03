Die Zusammenarbeit des Deutschen Theaters mit dem English Theatre in Frankfurt bescherte München schon einige großartige Aufführungen. Immer wieder ist die handwerkliche Präzision der Inszenierungen verblüffend, sind die Ensembles fast schon atemberaubend gut. Mit "Sweeney Todd" fühlt man sich nun endgültig wie in London, wo nun einmal in der Regel die besten Musical-Produktionen Europas entstehen, nicht im experimentellen Sinn, sondern in Hinsicht darauf, dass die es einfach können. Da ist es auch völlig wurscht, ob man jedes Wort unmittelbar versteht - das geht gar nicht, denn in Stephen Sondheims gut 40 Jahre altem Thriller werden auch viktorianische Ausdrücke und aberwitzige Wortspiele eingeflochten. Aber alles ist plastisch, funktioniert durch das Spiel der herrlichen Menschen da oben auf der Bühne, auch wenn man überhaupt nichts verstünde, was aber nicht der Fall ist, dazu ist dieses oft herrliche, britische Englisch viel zu exakt modelliert.

Die Geschichte kennt man ja ohnehin. Sweeney Todd wird von dem notgeilen Richter Turpin seiner Frau und seiner Ehre beraubt, kehrt nach 15 Jahren zurück und mordet, während Mrs. Lovett die Ergebnisse von Todds Taten in allseits begehrten Pasteten verbäckt. Zwar läuft sich die Erzählung des Racherauschs im zweiten Teil ein bisschen fest, aber insgesamt saust man mit irrem Tempo durch dieses Nachtgebräu dunkler Romantik, das nur in den Liebesduetten der beiden jungen Liebenden hier an herkömmlichen Musical-Sound erinnert, sonst denkt man eher an eine Verknüpfung von Art-Rock mit Oper, selbst in der vifen Minibesetzung hier: zwei Klaviere und zwei Trommler.

Man glaubt es kaum: Danach hat man Ohrwürmer im Kopf. Und die plastische Erinnerung an die umwerfende Sarah Ingram als Todesbäckerin, an Matt Bateman als irre Ausgeburt eines opernhaften Barbiers, an den kalten Rächer Stephen John Davis und das faszinierende Faktotum Lucy Warway.