Nicht alles am Beethovenjahr ist schlecht. Natürlich bietet ein solches Jubiläum Nahrung für alle möglichen Klischees, natürlich werden die Evergreens vorwärts und rückwärts gespielt und natürlich findet sich im musikalischen Immergrün viel Unkraut. Doch mit ein wenig Distanz und einer leichten Brechung der Reverenz, können die Jubiläumskonzerte erhellend wirken.

Zwar bleibt die Egmont-Ouvertüre ein einigermaßen fürchterliches Stück, aufgeblasen und pompös, ein symphonischer Windbeutel - daran ändert auch die kontrastreich federnde Interpretation des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Andrés Orozco-Estrada nichts. Mit demselben Schwung aber wird die vierte Symphonie zu pulsierendem Leben erweckt, witzig sprudelnd und schlank. Beethovens Konzert für Klavier, Violine, Cello und Orchester hingegen funktioniert anders. Das Stück ist ein Show-off-Piece für drei Granden, der auratische Glanz ist hier im Zentrum der Sache. Die Musik lenkt kaum davon ab. Das Tripelkonzert ist zu diesem Zweck hervorragend besetzt mit Anne-Sophie Mutter, die schmeichelnde Klangsüße ebenso anbietet wie zupackende Musikantengesten im Finale, Maximilian Hornung, dessen schimmernder Ton den zweiten Satz zur Klangidylle macht und Yefim Bronfman, der in dem Konzert nicht viel zu tun hat, aber die wenigen Noten, die er spielt, in Perlen verwandelt.

Wen das musikalische Geschehen langweilt, kann sich immer noch aufs Visuelle konzentrieren: Mutters gedankenvolles Stirnrunzeln wurde in vierzig Karrierejahren ebenso kultiviert wie das Kleiner-Finger-Vibrato, Hornung ist ihr beweglicher Gegenpol, lächelt mit den Augen und kontrastiert mit Bronfman in seiner konzentrierten Ich-mach's-halt-mit-Körpersprache. Das ist großes Bühnengeschehen. Der nächste Teil, heute Abend in der Philharmonie, ist dann ein Monolog: Anne-Sophie Mutter mit dem Violinkonzert des Jubilars.