"Music is not a Dienst, it's a mission" - so lautet, in einer lustigen Mischung aus Deutsch und Englisch, die Überzeugung des Dirigenten Teodor Currentzis, die er am Ende seines Konzerts mit dem SWR-Symphonieorchester ins Mikrofon spricht. Als er vor eineinhalb Jahren dessen Leitung übernahm, gab es durchaus Unkenrufe, ob diese Liaison zwischen einem deutschen Berufsorchester mit festen Diensten und einem der glühendsten Bekenntnismusiker unserer Zeit gut gehen könne. Nach dem Konzert in der Philharmonie muss man sagen: Es geht nicht nur gut, es geht grandios. Wie dieses Orchester Richard Strauss' "Tod und Verklärung" spielt, hat man die Tondichtung im Strauss-verwöhnten München noch nicht gehört, so schlackenlos, so direkt, so ohne alles falsche Pathos. Currentzis lässt den Sterbeprozess gnadenlos realistisch ausmusizieren, die leise verschwimmenden Dämmerzustände, den harten Kampf der Agonie, in dem die Blechbläser lautstärkenmäßig bis ans Äußerste gehen - bis die Verklärung, ohne allen Nachdruck, wirklich als Erlösung daherkommt.

Schildert Strauss hier das Ende eines Künstlerlebens, so beschreibt Gustav Mahler in seiner gleichzeitig entstandenen Ersten Symphonie dessen Beginn. Currentzis interessiert sich auch hier nicht so sehr für Mahlers Ironie, sondern nimmt den Komponisten bedingungslos beim Wort beziehungsweise Notentext. Die ganze Unschuld der Jugend ist da zu erleben, ein teenagerhaft juchzendes Hineingehen in die Welt im zweiten Satz, die Melancholie in der ersten Begegnung mit dem Tod im dritten. Dafür lässt Currentzis immer wieder magische Schwebezustände in einem Piano entstehen, das man so leise und dabei gleichzeitig dicht kaum je von einem Orchester gehört hat. Am Ende, nach der Ansprache und einer kurzen Pause, spielen drei Musiker des SWR-Symphonieorchesters noch eine Zugabe ohne den Dirigenten: Giacinto Scelsis "Okanagon" für Harfe, Kontrabass und Tamtam. Mission erfüllt.