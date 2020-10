Von Eva-Elisabeth Fischer

So vogelwild wie in den Achtzigern ist Louise Lecavalier heute natürlich nicht. Sie setzt keine todesmutigen Pirouetten mehr horizontal in die Luft bei Tänzen, die wie schrill-androgynes Kamikaze daherkamen. In den letzten Jahren sah man sie in "So Blue" (2012) und "Battleground" (2016) - immer noch waghalsig genug für eine Tänzerin von gut über 50, die den körperlichen Verschleiß einfach ignorierte. Jetzt, mit Anfang 60 wirkt sie einerseits alterslos in ihrem schlaksigen Knabenkörper und dem wasserstoffblonden Schopf obenauf. Andererseits ist sie von einer Gelassenheit, wie sie die zunehmenden Jahre im besten Fall mit sich bringen.

Basis dafür ist wohl die Tatsache, dass sich Lecavalier absolut souverän einer Bewegungsökonomie bedient, die sie für sich entwickelt hat und die ihr jederzeit spielerisch zu gebote steht. Diese, ihre Tanzmodule sind so variabel, dass auch Wiederholungen spannend bleiben. Und eine ganze solistische Stunde, wie just im Carl-Orff-Saal, vorhalten. Gelegentlich reizt sie in ihrem jüngsten Stück "Stations" die technischen Finessen aus, die über ihre eigentliche Komfortzone hinausgehen. Dann hält man kurz den Atem an bei ihrem Solo zur Eröffnung von Walter Heuns Serie von kanadischem Tanz unter dem Titel "Departures": Dann nämlich, wenn sie ein Bein zur perfekt ausbalancierten 90-Grad-Arabesque hebt, im Knie winkelt und gleichmäßig kreisen lässt. Denn Hauptaugenmerk gehört den Armen, die sie in immer neuen Variationen winkelt, kreiseln oder, hoch in die Senkrechte gereckt, stehen lässt, während sie auf den Füßen seitwärts und vorwärts wie auf einer Schiene gleitet.

Ihre "Stations", das sind vier Bewegungsstudien zwischen vier entweder gar nicht oder in wechselnden Farben leuchtenden Stelen. Das zusätzliche Bühnenlicht verleiht ihren Gleit- und Hüpftänzen etwas Magisches, ja Hypnotisches. Und dann ist da dieses Lied bei der dritten Station, wenn spiralige Posen ein schwirrendes Kolibriflattern ablösen; dann nämlich singt so eine wohlige Männerstimme "I sing, what I see". Und man meint zu wissen, dass das, was Louise Lecavalier da tanzt in immer neuen Anläufen, einer synästhetischen Erfahrung entspringt, die sich gefühlig auf den Zuschauenden überträgt. Toll!