Zu den vorösterlichen Musiktraditionen gehören nicht nur die Passionen, auch wenn es beim Blick in die Konzertprogramme so wirkt. Bußpsalmen haben ebenso ihren festen Platz im liturgischen und musikalischen Repertoire. So viel Drama - und damit Publikum - wie die Passionen versprechen sie aber erst einmal nicht, und so ist es ein Glück, dass der Chor des Bayerischen Rundfunks im Prinzregententheater einen ganzen A-Cappella-Konzertabend mit Bußpsalmen und -versen bietet. Aus Orlando di Lassos monumentalem Bußpsalmen-Zyklus singt der Chor in schnörkellosem Reinklang drei der sieben Psalmen. Klaas Stok, Chef des NDR-Chors, dirigiert nüchtern und höchst fokussiert, als würde er den Klang an feinen Fäden aus den Stimmgruppen herausziehen. Der ebenmäßige, kompakte Höreindruck der Bußpsalmen rührt auch daher, dass Lasso seinen Notentext in ein Chorbuch-Layout des Künstlers Hans Mielich einzupassen hatte und seine sonst reiche Wortausdeutung beschränkte. Ohne Umschweife, fast atemlos schreitet der Textvortrag voran. Der BR-Chor setzt die Anforderungen auf Basis seines runden, hellen Wohlklangs gewohnt souverän um: mit besonders klarer Diktion, raschen, organischen Crescendi und schlanker Stimmführung.

Lassos biblische Psalm-Anrufungen um Vergebung wirken harmlos im Gegensatz zu Alfred Schnittkes zwölf Bußversen nach Texten russischer Mönche aus dem 16. Jahrhundert. Hier beklagt der Mensch seine irdische Höllenqual. Heuchlerische, betrunkene Mönche stopfen sich die Bäuche voll und verleihen Schnittkes Werk etwas durchaus Subversives: Er schrieb es 1988 zum Gedenken an 1000 Jahre Christentum in Russland. Die Spannungen und Gegensätze hat Schnittke mit seiner Anlehnung an den altrussischen Kirchengesang auskomponiert: Die Melodik bewegt sich in Halb- und Ganztonschritten.

Durch diese scharfen Reibungen, auch in stimmlichen Grenzbereichen, führt Klaas Stok den höchst sauber und eindringlich singenden BR-Chor (herausragend: Tenor Andrew Lepri Meyer). Mögen andere die Extreme weiter ausreizen - Stok gleicht lieber aus, indem er die grell ausgestoßenen Dissonanzen mit dem transparenten, breit strömenden Klang wundersam verweben lässt. Den letzten Vers singt der Chor in Dunkelheit und mit geschlossenem Mund: Ein magischer, schmerzlicher Gesang ohne Worte, der sich nach Erlösung sehnt.