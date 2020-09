Von Rita Argauer, Traunstein

Jugendwerke sind etwas Faszinierendes. Neurologisch weiß man mittlerweile um die Umstrukturierung im Hirn, die einen solch latenten Wahnsinn befördert. Der ist anstrengend, aber auch fruchtbar, weil da Dinge passieren, die ein reiferer Kopf vermutlich schnell verwerfen würde. Das Notos Quartett begibt sich zur Eröffnung der Traunsteiner Sommerkonzerte nun mit Verve in dieses Denken. Jugendwerke von Gustav Mahler und William Walton treffen dabei auf einen Mozart, der sowieso immer etwas Jugendhaftes hatte, egal wie alt er war.

In Mahlers Klavierquartettsatz, den dieser 16-jährig komponierte, hört man die Überfülle des Pubertären. Antonia Köster spielt die Klaviereröffnung in den tiefen Bässen, weich, fast ersaufend am Pedal, aber dennoch in der akkordischen Linie gut hörbar. Ein Abstieg in die Hölle, von jemandem, der da unten ganz zufrieden ist. Das Streichertrio erhebt sich darauf, vereinzelt und doch energetisch gemeinsam. Dieses Stück kennt nur den Atem. Und diesen Geist treffen die Musiker gut, wenn sie das rhythmisch pulsierende Klavier immer wieder überfluten mit Klang. Mal langsamer und mal wuchtiger. Mozarts Klavierquartett in g-Moll beginnt ebenso abgründig, nur diesmal zeichnen die Streicher die Hölle, während Köster am Klavier nun einen leicht, tirilierenden Anschlag hat und auf das mächtig Ersoffene völlig verzichtet. Ja, Mozart flirtet immer noch, auch wenn er längst im Abgrund sitzt. So facettenreich wie das Notos Quartett spielerisch aufgestellt ist, kriegt es diese Wendung mühelos hin. Im zweiten Satz klingt das Klavier beinahe keusch, während Geiger Sindri Lederer mit Andreas Burger (Bratsche) und Philip Graham (Cello) das Himmlischsuchende, das Mozarts zweite Sätze oft haben, wunderbar zart musizieren.

Das Konzert endet mit William Waltons Klavierquartett in d-Moll, ebenfalls mit 16 Jahren geschrieben und zwischen Spätromantik und frühmoderner Überwältigung schwankend. Man hört zu Beginn ein wenig Schönberg, spürt später rasende Experimentierfreude. Britische Folk-Einschläge treffen auf hektisches Flirren, Krach und Energie. Fast wie ein Rockkonzert, aber in England sollte ja auch später Punk und Beat entstehen. Tosender Applaus für Live-Musik voller Energie, Überraschung und Spannung.