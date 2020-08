Von Jürgen Moises

Es sei ein harter Job, in Österreich ein Fußballfan zu sein. Das konnte man von Nino Mandl alias Der Nino aus Wien bei seinem ersten von zwei Konzerten im Innenhof des Deutschen Museums erfahren. Denn guten Fußball, geschweige denn Champions-League-Sieger, das gebe es dort nicht. Trotzdem ist der Wiener Liedermacher ein Fan von SK Rapid Wien, die just während des Konzerts gegen Lokomotiva Zagreb antraten. Aber okay, große Fußballer mögen die Österreicher nicht sein, dafür haben sie tolle Songwriter und Musiker, wie neben dem Nino Leute wie Ernst Molden, Voodoo Jürgens, Bilderbuch oder Pauls Jets beweisen.

Beim Nino ist dafür das Album "Ocker Mond" der aktuelle Beleg. Eine schöne Hommage an Nick Drakes Meisterwerk "Pink Moon", die der 33-Jährige in nur einer Nacht fast komplett alleine eingespielt hat. In München trug er, nicht alleine, sondern von seiner bewährten, dreiköpfigen Nino-Band begleitet, daraus nur zwei Lieder vor: "Taxi Driver" als Einstieg, und etwas später "Unter Fischen". "Die Wöd is a Suppentopf. Die Wöd is a unglaublich düsteres Loch". Das sagt in "Taxi Driver" selbiger zu einem jungen Fahrgast. Seine Botschaft als ehemaliger Seefahrer: "Fang zum Leben an".

Ein Existenzialismus, wie man ihn in Kneipen, im Kaffeehaus oder eben nachts im Taxi aufschnappt. Und wie er auch in vielen älteren Lieder durchscheint, die es zu hören gab. Darin ist es nicht nur heiß oder kalt, sondern der heißeste oder kälteste Tag des Jahres. Da wird geliebt, gelitten, oder einfach mal nur Jukebox gehört. Und in fast jedem Lied wird eine Tschick geraucht. Die Musik bewegt sich irgendwo zwischen den Kinks, Bob Dylan und Wiener Lied. Bei "Es geht immer ums Vollenden" wird es über zehn Minuten hin ein bisschen krachig, bevor am Schluss sogar der Regen trommelt. Aber nur im Lied, der Zugabe "Bevor du schläfst", mit der das höchst sympathische Konzert nach 90 Minuten endet. Ach und Rapid Wien haben mit 1:0 zu gewonnen.