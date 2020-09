Von Christiane Lutz

Wenn der Tod an der Tür klingelt, sollte man vielleicht einfach nicht aufmachen. Meist weiß man allerdings nicht, dass er klingelt und macht trotzdem auf. So etwa wie der namenlose Protagonist in Thees Uhlmanns Roman "Sophia, der Tod und ich". Schon also steht der Tod in der Küche und kündigt an, der Enddreißiger müsse mitkommen und habe noch drei Minuten zu leben. Schauspieler und Regisseur Max Wagner hat den Roman nun adaptiert und auf der kleinen Bühne des Zentraltheaters eingerichtet. Das Ganze dauert zwar länger als drei Minuten, etwas mehr als eine Stunde, aber das Tempo der Inszenierung ist ab der ersten Sekunde gesetzt, so, als wolle Wagner möglichst schnell ins Ziel kommen. Auch wenn das Ziel, der Tod, ja von Beginn an klar ist. Glück im Unglück, jedenfalls taucht erst mal Exfreundin Sophia auf, die den Tod in seinem Vorhaben stört. Die drei gehen in die Kneipe, trinken und betrinken sich gemeinsam und sind plötzlich eine Schicksalsgemeinschaft, sofern die Anwesenheit des Todes per se nicht immer schicksalhaft ist. Der Protagonist will vor seinem Tod noch einmal seine Mutter und seinen Sohn sehen. Ein Kind, das ihm vor sieben Jahren entrissen wurde, welches zurückzubekommen er sich aber auch nicht sonderlich angestrengt hat. Sophia, der Tod, die Mutter und der Mann starten also auf einen sehr schrägen Roadtrip, auf dem, so muss das sein, der Held selbst etwas über sich lernt und am Ende in Frieden gehen kann.

Thees Uhlmann ist eigentlich Musiker, sein Roman ist ein wenig so wie seine Lieder: kluge Unterhaltung, die an den richtigen Stellen innehält. Leider übergeht Max Wagner diese Stellen oft, haut Musik und Geräusche raus, lässt lärmen. Jan Viethen, Thimo Meitner und Marysol Barber-Llorente rasen in solcher Geschwindigkeit und Lautstärke herum, dass sie einander fast von der Bühne runter spielen. Das ist oft komisch, vor allem aber ist es überdreht und hektisch. Schade, denn die Schauspieler und das Regiekonzept sind gut. Man müsste einfach nur den Regler runterdimmen, dann bliebe mehr Luft für die Poesie des Lebens und dieses freundlichen menschlichen Todes, die in dieser Geschichte steckt.