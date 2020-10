Von Harald Eggebrecht, Dachau

Der Saal des Dachauer Schlosses ist eine der architektonisch gelungenen Barockschöpfungen und einer der akustisch besten Säle im Münchner Umland. Statt 450 sind unter Pandemiebedingungen gerade 150 Zuhörer über die Reihen verteilt. Das sieht schütter aus, aber immerhin, es gibt lebendige Musik mit echten Künstlern und Publikum in einem Raum, so dass der musikalische Fluss ungehindert hin und her strömen kann.

2009 machte Hyeyoon Park, in Korea geboren, bei Antje Weithaas und Christian Tetzlaff ausgebildet, beim ARD-Wettbewerb Furore. Sie gewann ihn mit 17 Jahren als bisher jüngste Siegerin überhaupt. Neben technischer Brillanz und mitreißendem virtuosem Feuer betörte eine einmalige natürliche Süße im Ton frei von Sentimentalität. Hyeyoon Park schmachtet und kitscht nie. Mit dem tollen britischen Jungpianisten Benjamnin Grosvenor bildet sie ein Weltklasseduo. Das zeigten Karol Szymanowskis "Mythes von 1915, deren Farbenreichtum und raffinierte Melodielinienführung nicht nur eine grenzenlose Klangempfindlichkeit verlangt, sondern auch erzählerische Gestaltungskraft. Den drei Sätzen liegen antike Stoffe zugrunde, wie sie Ovid in seinen Metamorphosen ausfabuliert hat. In der "Quelle der Arethusa" geht es um Bedrängung und Verfolgung der Nymphe durch den Flussgott Alpheus. Diana rettet Arethusa durch Verwandlung in eine Quelle. Bei Park/ Grosvenor ein hocherregtes Abenteuer. Dagegen "Narziss", der sich gleichsam somnambul in sein Spiegelbild verliebt bis in den Tod. Zuletzt Pans Spiel mit den Dryaden, wenn er mit seiner Flöte, in Geigenflageolets konkretisiert, das funkelnde Treiben magisch bannt, so wie die beiden Musiker die Zuhörer.

Danach eine temperamentvolle Darstellung von César Francks A-Dur-Sonate, bei der vor allem das Finale ins Rauschhafte geriet. Zwei Zugaben, ein ungarischer Tanz, dass die Funken stoben und Schumanns Abendlied: zart und schlicht. Hyeyoon Park und Benjamin Grosvenor sind ein Ereignis.