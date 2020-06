Ein bisschen darf man sich hier so fühlen wie ein König für einen Tag - die gleichnamige Veranstaltungsreihe des Gärtnerplatztheaters beginnt Mitte kommender Woche. Dort sind dann auch normale Zuschauer zugelassen, ein paar halt, während man hier in der Philharmonie alleiniger Zeuge eines emsigen Arbeitsprozesses wird: Die Münchner Philharmoniker spielen ihren nächsten Stream ein, Oksana Lyniv dirigiert mit der ihr ganz eigenen, tänzerischen Eleganz, Alice Sara Ott spielt mit der Poesie des konkreten Erlebens jedes einzelnen Moments Klavier, und von 12. bis 15. Juni kann man dann das Ergebnis auf der Homepage der Philharmoniker anschauen.

Als Dirigentin muss man hier schon eine gewisse Gelassenheit mitbringen, denn das letzte Wort hat der Tonmeister Johannes Müller, und wenn dem ein Detail nicht passt, dann muss eine winzige Stelle halt noch einmal wiederholt werden. Genauso ging es übrigens zu, als die Philharmoniker unter Valery Gergiev in St. Florian die Bruckner-Symphonien einspielten. Vielleicht auch ein Grund, weshalb Celibidache einst Aufnahmen verachtete - man stelle sich vor, der Tonmeister hätte mit ihm über Tempoauffassungen diskutieren wollen. Nichts desto trotz werden die Stücke erst einmal durchgespielt, mehr oder weniger, und Marie-Luise Modersohn singt auf ihrer Oboe geradezu himmlisch im Trio von Haydns 96. Symphonie, die den Beinamen "Das Wunder" trägt, was angesichts der derzeit herrschenden Aufführungsbedingungen ja außerordentlich gut passt und Hoffnung gibt.

Wenn man Proben und Aufnahme-Sessions schon einmal erlebt hat, muss man hier aber gar nicht permanent an Corona und die Folgen denken. Die äußerste Stille, die Konzentration, der leere Raum - all dies wäre auch ohne Virus so. Sieht man davon ab, dass die Philharmoniker dann halt keinen Stream einspielen würden, sondern vor Publikum Haydn, Mozarts Klavierkonzert KV 415 und "The Messenger" von Valentin Silvestrov aufführen würden. Letzteres ist ein Stück aus dem Jahr 1996, das wie ein Echo von Mozart wirkt, wie Musik in einem leeren Raum, der einst von Leben erfüllt war, wie eine Erinnerung.

Am 24. Juni soll es dann, zumindest für 50 Gäste, auch das echte Erleben wieder geben. Dann soll Gergiev selbst dirigieren, wenn alles klappt mit Einreise und Quarantäne. Doch schon die Einspielungskonzerte ohne Publikum sind eine Freude für die Musiker. Orchestervorstand Konstantin Sellheim meint, "es ist der Hit, dass wir wieder dürfen". In der kleinen Besetzung sei dies wie Kammermusik, aber auch nicht ganz, weil maximal 40 Musiker erlaubt sind. 40 frohe Menschen.